Военный комитет НАТО проведет заседание на уровне начальников генеральных штабов в датском Копенгагене в течение 18-19 сентября. В ходе встречи обсудят дальнейшие шаги по результатам саммита НАТО в Анкаре и военной поддержки Украины.

Об этом узнала корреспондентка Европейской правды в Брюсселе от пресс-службы НАТО.

Военный комитет НАТО обсудит помощь Украине

Как стало известно, самый высокий военный орган НАТО обсудит помощь Украине на конференции на уровне начальников генштабов в Копенгагене.

Сейчас смотрят

– Военный комитет проведет заседание на уровне начальников генеральных штабов 18–19 сентября в Копенгагене, Дания. Заседание возглавит глава Военного комитета (CMC) адмирал Джузеппе Каво Драгоне, – сообщили в НАТО.

Во встрече примут участие верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал Алексус Гринкевич и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации (SACT) адмирал Пьер Вандье.

Как отмечают в пресс-службе, высокое военное руководство обсудит дальнейшие шаги по итогам саммита НАТО в Анкаре, в частности, дальнейшее усиление коллективного сдерживания, обороны, инновации и технологии, а также поддержку Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.