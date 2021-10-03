Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Кличко не намерен тренировать Усика: не нужно ломать то, что работает

Кличко не намерен тренировать Усика: не нужно ломать то, что работает

Мэр Киева Виталий Кличко не планирует тренировать чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам столичного градоначальника, у него попросту не хватит на это времени.

— Я обещал, что Усик станет чемпионом мира. И мы, как промоутеры, сделали для этого все. Хотя это заслуга преимущественно Александра. Сейчас крайне важно не ломать конструкцию, которая привела его к успеху. Если все работает, менять ничего не нужно, – заявил он.

Кличко отметил, что бокс останется в его сердце навсегда, однако сейчас он больше занят политикой.

Киевский мэр добавил, что у Усика есть мощная команда, которая уже смогла привести его к чемпионству по четырем версиям — WBO, WBA, IBF, IBO.

Легендарный боксер выразил уверенность, что действующие тренеры Усика смогут привести его ко второй подряд победе над британцем Энтони Джошуа.

Читайте
Кличко пообещал поспособствовать проведению реванша между Усиком и Джошуа в Киеве

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка