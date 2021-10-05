Финляндия — Украина: прогноз букмекеров на матч отбора к ЧМ-2022

Сборная Украины в субботу, 9 сентября, проведет шестой матч в квалификационном отборе к чемпионату мира 2022 года, в котором подопечные Александра Петракова на стадионе Олимпиаштадион в Хельсинки сыграют против сборной Финляндии. Начало встречи в 19.00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 2.23. Успех “филинов” оценивается в 3.50. Ничейный результат встречи — 3.15.

На то, что сине-желтые первыми откроют счет в матче, дают коэффициент 1.86, а на подопечных Маркку Канерва — 2.41. На то, что голов в матче зрители не увидят, принимают ставки с коэффициентом 7.70.

Это будет четвертая встреча команд в истории. Сине-желтые дважды праздновали победу над сборной Финляндии. Это произошло в отборе на Мундиаль-2018.

В текущей квалификации к ЧМ-2022 команды в первом матче в марте разошлись ничьей (1:1). За сине-желтых дебютным голом в сборной отличился форвард Шахтера Жуниор Мораес, но за минуту до конца матча в воротах Георгия Бущана отличился лидер финской сборной Теему Пукки.

Сейчас в турнирной таблице группы D Украина занимает второе место, имея в активе 5 очков, столько же у Финляндии, которая идет третьей. Лидером группы остается сборная Франции (12).

Фото: УАФ