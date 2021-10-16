В пятницу, 15 октября, Шахтер обыграл Зарю с разгромным счетом 6-1 в премьер-лиге Украины.
Поединок между двумя командами открывал программу 11-го тура УПЛ.
Горняки быстро открыли счет, и помог в этом Фернандо. В середине тайма Педриньо удвоил счет.
Помог своим товарищам по команде снова Фернандо, но луганчане смогли отыграться, забив один гол. В этом команде помог Александр Гладкого.
Тем не менее, они пропустили позже еще три гола. На 90+2 минуте Шахтер забил свой последний мяч, одержав победу.
Шахтер – Заря — 6:1
Голы: Педро, Педринио, Гладкий Мартинес, Сикан.
Составы:
Шахтер:
Пятов, Болбат, Хочолава, Кривцов, Исмаили, Коваленко, Степаненко, Соломон, Тете, Тайсон, Кайоде.
Заря:
Филиппе, Тымчик, Литвин, Вернидуб, Чеберко, Силас, Казаков, Караваев, Леднев, Лунев, Будковский.
Фото: Instagram Шахтера