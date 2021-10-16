В пятницу, 15 октября, Шахтер обыграл Зарю с разгромным счетом 6-1 в премьер-лиге Украины.

Поединок между двумя командами открывал программу 11-го тура УПЛ.

Горняки быстро открыли счет, и помог в этом Фернандо. В середине тайма Педриньо удвоил счет.

Помог своим товарищам по команде снова Фернандо, но луганчане смогли отыграться, забив один гол. В этом команде помог Александр Гладкого.

Тем не менее, они пропустили позже еще три гола. На 90+2 минуте Шахтер забил свой последний мяч, одержав победу.

Шахтер – Заря — 6:1

Голы: Педро, Педринио, Гладкий Мартинес, Сикан.

Составы:

Шахтер:

Пятов, Болбат, Хочолава, Кривцов, Исмаили, Коваленко, Степаненко, Соломон, Тете, Тайсон, Кайоде.

Заря:

Филиппе, Тымчик, Литвин, Вернидуб, Чеберко, Силас, Казаков, Караваев, Леднев, Лунев, Будковский.

Фото: Instagram Шахтера