Служба оборонной разведки Дании выпустила предупреждение среди западных спецслужб, заявив о возможности ограниченного военного нападения России на одну из стран НАТО в течение ближайших месяцев. Заявление появилось на фоне очередной диверсии в Центральной Польше, где сгорела спутниковая станция Starlink.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Россия может напасть на страну НАТО

В отчете датской разведки говорится о якобы низком, но возрастающем риске проведения Россией военных операций против членов НАТО. В частности, Москва может прибегнуть к:

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нанесению дальнобойных ударов по инфраструктуре НАТО, используемой для поддержки Украины;

осуществлению ограниченного вторжения на территорию соседней страны небольшими группами войск без знаков различия.

Главная цель Кремля – отвлечь ресурсы Европы от помощи Украине, расколоть НАТО и проверить действенность Статьи 5 о коллективной обороне.

В разведке Дании предполагают, что в РФ считают, что НАТО не даст коллективного ответа, особенно если Москва будет рассчитывать на неготовность или нежелание США поддержать европейских союзников.

По данным датских спецслужб, в ближайшие месяцы РФ усилит гибридное давление на европейские страны. Ожидаются разрушительные кибератаки на общественные функции и новые диверсии с высоким риском жертв.

Источник, знакомый с мнением военного командования РФ, подтвердил изданию вероятность эскалации. В Москве убеждены, что страны НАТО напрямую участвуют в войне (наведении ракет и предоставлении разведданных), поэтому Кремль считает, что может отвечать тем же.

Пожар на станции Starlink в Польше

Предупреждение разведки последовало через несколько часов после пожара на спутниковой станции Starlink в Польше на территории Мазовецкого воеводства.

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский прямо назвал инцидент актом саботажа, направленным на вывод станции из строя. Сбой в работе терминалов вызвал проблемы с интернет-доступом для ряда учреждений, в частности, для украинских военных.

Гавковский подчеркнул, что хотя прямых доказательств причастности конкретных лиц пока нет, но многие факторы указывают на соответствие инцидента российской доктрине нападения в рамках гибридной войны.

Ранее также Германия публично обвинила РФ в попытке атаки дрона на аэропорт Лейпцига/Галле. Кроме того, в ЕС расследуют пожары на заводах по производству беспилотников и саботаж на железной дороге.

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