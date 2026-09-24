Анкориджские договоренности больше не являются частью переговорного процесса. России сложно настаивать на признании оккупированных территорий Украины частью РФ, когда она не добивается значительных успехов на поле боя.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с украинской общиной в США 24 сентября.

Анкориджские договоренности не являются частью переговоров

Зеленский отметил, что требования, которые называют анкориджскими договоренностями, больше не рассматриваются в ходе переговоров.

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Речь идет, в частности, о требованиях России признать суверенитет РФ над Крымом, Донецкой и Луганской областями, оккупированными Россией частями Херсонской и Запорожской областей.

— На мой взгляд, то, что произошло в отношении нейтралитета Украины и анкориджских договоренностей “3 + 2”, от всего этого переговорный процесс отошел. И здесь свою роль сыграла команда США, — говорит президент.

По словам Зеленского, ключевую роль в том, что так называемый дух Анкориджа исчез из повестки дня, сыграли Вооруженные силы Украины.

— На поле боя мы сегодня контролируем ситуацию. Нам тяжело, но каких-либо глобальных прорывов у россиян нет, а там, где они есть, они обходятся России очень дорого, и эта цена измеряется людьми — сотнями, тысячами, — сказал он.

По мнению Зеленского, ситуация на фронте позволяет Украине не соглашаться с требованиями России, которые она “никогда не примет в таком формате”.

Президент отметил, что Владимир Путин по-прежнему стремится оккупировать всю Украину, а не только Донбасс. Именно такая позиция России затрудняет мирный процесс.

Напомним, в интервью Axios Зеленский заявил, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает на трех неотложных шагах для деэскалации войны России против Украины.

Речь идет о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, возобновлении работы черноморского зернового коридора и проведении трехсторонней встречи с участием США, РФ и Украины.

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