Соединенные Штаты Америки направят $27 млн на программы, направленные на поддержку украинских детей и молодежи. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

США направят $27 млн на возвращение украинских детей

— Выражаем искреннюю благодарность Соединенным Штатам за постоянную мощную поддержку в деле возвращения, реабилитации и полной реинтеграции украинских детей и молодежи, — подчеркнул министр.

Андрей Сибига отметил, что объявление о запуске программы стоимостью $12 млн и будущей программы на $15 млн будет способствовать усилению скоординированных усилий и обеспечению полной подотчетности.

Напомним, первая леди США Мелания Трамп сообщила, что работает над возвращением украинских детей, которых во время войны разлучили с их семьями.

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Она отметила, что пытается противодействовать планам президента России Владимира Путина в отношении этих детей.

В июне уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия официально признала незаконный вывоз 744 тыс. украинских детей.

По его словам, первая верифицированная депортация украинского ребенка Россией произошла еще весной 2014 года. После начала полномасштабной войны масштабы таких случаев выросли в тысячи раз.

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