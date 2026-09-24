Октябрь дарит верующим ряд особых религиозных дат и важных молитвенных дней.

В октябре 2026 года православная церковь отмечает один из самых почитаемых великих праздников — Покров Пресвятой Богородицы, а также чествует память святых апостолов, евангелиста Луки и великомученика Димитрия.

Полный календарь православных праздников на октябрь 2026 по дням по новоюлианскому стилю — в материале Фактов ICTV.

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Церковные праздники в октябре 2026 года

1 октября — Покров Пресвятой Богородицы.

2 октября – день памяти священномученика Киприана, мученицы Юстины и преподобного Андрея.

3 октября – священномученика Дионисия Ареопагита.

4 октября – священномученика Еротея, епископа Афинского.

5 октября – святой мученицы Харитины.

6 октября – святого апостола Фомы (Томы).

7 октября – святых мучеников Сергея и Вакха.

8 октября – преподобной Пелагии.

9 октября – святого апостола Иакова Алфеева.

10 октября – святых мучеников Евлампия и Евлампии.

11 октября – преподобного Теофана Никейского.

12 октября – святых мучеников Прова, Тараха, Андроника и преподобного Космы.

13 октября – мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники.

14 октября – преподобной Параскевы Сербской (Терновской).

15 октября – преподобных Евтимия и Лукияна.

16 октября — святого мученика Лонгина, сотника.

17 октября – преподобномученика Андрея Критского.

18 октября – день святого апостола и евангелиста Луки.

19 октября – священномученика Теодора Ромжи.

20 октября – святого великомученика Артемия.

21 октября – преподобного Иллариона Великого.

22 октября — святителя Аверкия, епископа Ерапольского.

23 октября – святого апостола Иакова, брата Господня.

24 октября – святых мучеников Ареты и других.

25 октября – мучеников Маркияна и Мартирия.

26 октября — день святого великомученика Димитрия Мироточца (Дмитриев день).

27 октября — мученика Нестора и святых мучениц Капитолины и Еротииды.

28 октября – мучеников Терентия и Неонилы, а также Параскевы Иконийской.

29 октября – преподобных Анастасии и Аврамия Ростовского.

30 октября – святых мучеников Зиновия и Зиновии.

31 октября – день памяти святых апостолов Стахия, Амплия и других.

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