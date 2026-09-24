Октябрь дарит верующим ряд особых религиозных дат и важных молитвенных дней.

В октябре 2026 года православная церковь отмечает один из самых почитаемых великих праздников — Покров Пресвятой Богородицы, а также чествует память святых апостолов, евангелиста Луки и великомученика Димитрия.

Полный календарь православных праздников на октябрь 2026 по дням по новоюлианскому стилю — в материале Фактов ICTV.

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Церковные праздники в октябре 2026 года

  • 1 октября — Покров Пресвятой Богородицы.
  • 2 октября – день памяти священномученика Киприана, мученицы Юстины и преподобного Андрея.
  • 3 октября – священномученика Дионисия Ареопагита.
  • 4 октября – священномученика Еротея, епископа Афинского.
  • 5 октября – святой мученицы Харитины.
  • 6 октября – святого апостола Фомы (Томы).
  • 7 октября – святых мучеников Сергея и Вакха.
  • 8 октября – преподобной Пелагии.
  • 9 октября – святого апостола Иакова Алфеева.
  • 10 октября – святых мучеников Евлампия и Евлампии.
  • 11 октября – преподобного Теофана Никейского.
  • 12 октября – святых мучеников Прова, Тараха, Андроника и преподобного Космы.
  • 13 октября – мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники.
  • 14 октября – преподобной Параскевы Сербской (Терновской).
  • 15 октября – преподобных Евтимия и Лукияна.
  • 16 октября — святого мученика Лонгина, сотника.
  • 17 октября – преподобномученика Андрея Критского.
  • 18 октября – день святого апостола и евангелиста Луки.
  • 19 октября – священномученика Теодора Ромжи.
  • 20 октября – святого великомученика Артемия.
  • 21 октября – преподобного Иллариона Великого.
  • 22 октября — святителя Аверкия, епископа Ерапольского.
  • 23 октября – святого апостола Иакова, брата Господня.
  • 24 октября – святых мучеников Ареты и других.
  • 25 октября – мучеников Маркияна и Мартирия.
  • 26 октября — день святого великомученика Димитрия Мироточца (Дмитриев день).
  • 27 октября — мученика Нестора и святых мучениц Капитолины и Еротииды.
  • 28 октября – мучеников Терентия и Неонилы, а также Параскевы Иконийской.
  • 29 октября – преподобных Анастасии и Аврамия Ростовского.
  • 30 октября – святых мучеников Зиновия и Зиновии.
  • 31 октября – день памяти святых апостолов Стахия, Амплия и других.
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