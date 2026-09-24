Анна Мельник, редакторка стрічки
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Церковный календарь на октябрь 2026: когда Покров, святого Дмитрия и апостола Луки
Октябрь дарит верующим ряд особых религиозных дат и важных молитвенных дней.
В октябре 2026 года православная церковь отмечает один из самых почитаемых великих праздников — Покров Пресвятой Богородицы, а также чествует память святых апостолов, евангелиста Луки и великомученика Димитрия.
Полный календарь православных праздников на октябрь 2026 по дням по новоюлианскому стилю — в материале Фактов ICTV.
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Церковные праздники в октябре 2026 года
- 1 октября — Покров Пресвятой Богородицы.
- 2 октября – день памяти священномученика Киприана, мученицы Юстины и преподобного Андрея.
- 3 октября – священномученика Дионисия Ареопагита.
- 4 октября – священномученика Еротея, епископа Афинского.
- 5 октября – святой мученицы Харитины.
- 6 октября – святого апостола Фомы (Томы).
- 7 октября – святых мучеников Сергея и Вакха.
- 8 октября – преподобной Пелагии.
- 9 октября – святого апостола Иакова Алфеева.
- 10 октября – святых мучеников Евлампия и Евлампии.
- 11 октября – преподобного Теофана Никейского.
- 12 октября – святых мучеников Прова, Тараха, Андроника и преподобного Космы.
- 13 октября – мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники.
- 14 октября – преподобной Параскевы Сербской (Терновской).
- 15 октября – преподобных Евтимия и Лукияна.
- 16 октября — святого мученика Лонгина, сотника.
- 17 октября – преподобномученика Андрея Критского.
- 18 октября – день святого апостола и евангелиста Луки.
- 19 октября – священномученика Теодора Ромжи.
- 20 октября – святого великомученика Артемия.
- 21 октября – преподобного Иллариона Великого.
- 22 октября — святителя Аверкия, епископа Ерапольского.
- 23 октября – святого апостола Иакова, брата Господня.
- 24 октября – святых мучеников Ареты и других.
- 25 октября – мучеников Маркияна и Мартирия.
- 26 октября — день святого великомученика Димитрия Мироточца (Дмитриев день).
- 27 октября — мученика Нестора и святых мучениц Капитолины и Еротииды.
- 28 октября – мучеников Терентия и Неонилы, а также Параскевы Иконийской.
- 29 октября – преподобных Анастасии и Аврамия Ростовского.
- 30 октября – святых мучеников Зиновия и Зиновии.
- 31 октября – день памяти святых апостолов Стахия, Амплия и других.
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