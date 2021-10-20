Во вторник, 19 октября, донецкий Шахтер принимал мадридский Реал в рамках матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022. Поединок прошел в Киеве на НСК Олимпийский и закончился со счетом 0:5.

В начале первого тайма проявили себя горняки. Они взяли под контроль мяч с первых минут.

В то же время были опасные моменты для Шахтера, однако Трубин защищал ворота от соперников и вовремя отбивал мяч.

За несколько минут Педриньо забросил на ход Соломону. Игрок принял мяч, но второй раз коснуться не сумел — Куртуа вовремя выбежал и выбил.

После этого инициативу перехватили испанцы. Уже на 19-й минуте Каземиро прошел в штрафную сквозь Педриньо и пробил, однако это был лишь угловой.

Был прекрасный момент у горняков. Исмаили, хоть и с офсайда, но мощно прострелил из пределов штрафной.

В общем Реал продолжал доминировать на поле, а Шахтер пытался играть на равных.

И вот таки на 38-минуте Реал открывает счет. Сергей Кривцов срезал мяч в собственные ворота после навеса Лукаса Васкеса (0:1).

Сразу испанцы могли удвоить преимущество. Карим Бензема прошел в штрафную соперника и пробил — мяч полетел точно в руки Трубину.

К концу первого тайма Шахтер находился в напряженной ситуации, ведь Реал всячески пытался атаковать горняков.

Второй тайм начался не в пользу Шахтера. На 51-й минуте Додо неудачно бросил аут на Кривцова и Бензема перехватил мяч. После этого мяч получил Модрич и разрезал защиту горняков передачей на Винисиуса, который и забил гол (0:2).

За несколько минут Винисиус утраивает преимущество Реала. Игрок легко прошел Додо и Кривцова и мощным ударом переиграл Трубина (3:0).

Не успели горняки оправиться от разгрома, как Бензема отдал пас на Винисиуса, который прострелил в штрафную на Родриго и тот мощным ударом забил мяч в сетку ворот (0:4).

В конце концов подопечные Роберто Де Дзерби собрались и устроили настоящий пожар у ворот гостей.

Сначала Фернандо пытался забросить мяч в ворота, но Куртуа в прыжке парировал удар. На добивании был Марлос, но и здесь вратарь Реала не поддался.

В Шахтера состоялось несколько замен. В то же время Реал спокойно контролирует мяч.

Горняки пытались провести хотя бы одну результативную атаку, но безуспешно. В то же время Реал не останавливается. Бензема таки забивает гол на 1-й компенсированной минуте (0:5).

Таким образом Шахтер в группе D занимает последнее 4-е место. На первой строчке расположился Шериф , на второй — Реал , третий — Интер .

Шахтер — Реал — 0:5.

Голы: Кривцов, 37, Винисиус Жуниор, 50, 56, Родриго, 65, Бензема, 90 + 1.

Составы :

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Корниенко, 74) — Майкон, Алан Патрик (Степаненко, 79) — Тете (Марлос, 46), Педриньо, Соломон (Маркос Антонио, 46) — Фернандо (Мудрик, 74) .

Реал: Куртуа — Васкес, Милитао (Вальехо, 87), Алаба, Ф. Менди (Марсело, 69) — Модрич (Камавинга, 78), Каземиро (Вальверде, 78), Кроос — Родриго (Асенсио, 78), Бензема, Винисиус Жуниор.

Фото: Шахтер