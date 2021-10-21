20 октября каталонская Барселона встречалась с киевским Динамо в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022. Игра прошла в Барселоне на стадионе Камп Ноу и закончилась со счетом 1:0.

Матч начался практически сразу с опасного момента у ворот гостей. Дест замкнул передачу Альба головой на дальней штанге, но чудом не попал в пустой угол.

Подопечные Луческу пытались взять под контроль мяч. Но каталонцы не отдавали его и длительный промежуток игры держали шарообразного с высокой линией обороны.

На 12-й минуте поединка киевляне ушли в контратаку благодаря тому, что Буяльский зацепился за мяч, но неудачно распорядился им. Момент завершился заблокированным ударом Цыганкова.

Впоследствии барселонцы впервые в этой ЛЧ нанесли удар в створ ворот. Но наш Бущан в эффектном прыжке отбил мяч и спас команду.

Затем голкипер снова спас Динамо. Дест на дальней штанге нанес мощный удар, но Бущан отбил.

Однако каталонцы все же нажали киевлян и открыли счет. Навес Альбы в штрафной Динамо завершился ударом в падении Пике. Миколенко не смог помешать игроку отправить мяч в сетку ворот.

Барселона добилась своего и лениво катала мяч почти до окончания первого тайма.

Второй тайм снова начался с острого момента у ворот киевлян. Фрэнки Де Йонг обыгрался с Деппаем на правом фланге и прострелил из пределов штрафной на дальнюю штангу, но защитник гостей выбил мяч.

На 53-й минуте вновь царила опасность у ворот Динамо. Фате и Деппай просто таки запрессинговали вратаря и перехватили мяч. Момент завершился ударом Фати через себя, но он не попал. Динамо повезло.

В итоге матч Лиги чемпионов между Барселоной и Динамо заканчивается со счетом 1:0. Теперь киевляне занимают четвертое место в группе E.

Следующая встреча подопечных Луческу с каталонцами пройдет 2 ноября в Киеве.

Барселона — Динамо 1:0

Гол: Пике, 36.

Стартовый состав:

Барселона: тер Штеген — Мингеса (Коутиньо, 46), Пике, Ленгле, Альба — Гави (Серхи Роберто, 69), Бускетс, Ф. де Йонг — ГОСТ, Л. де Йонг (Фати, 46), Деппа (Агуэро, 75 ).

Динамо: Бущан — Кендзера (Тимчик, 78), Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков (Караваев, 85), Буяльский (Рамирес, 85), где Пена (Витиньо, 61) — Супряга (Гармаш, 61).