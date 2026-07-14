Лето в Одессе остается одним из самых популярных сезонов для отдыха. Еще много украинцев только планируют свой отпуск, поэтому все чаще интересуются, какой будет погода в августе 2026 года в Одессе.

Именно последний месяц лета многие выбирают для поездки к морю, ведь вода уже хорошо прогрета, а жара становится менее изнурительной.

Пока прогноз на август еще уточняется, синоптики уже обнародовали как краткосрочные прогнозы для Одессы, так и климатические оценки на последний месяц лета.

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Какая будет погода в Одессе в ближайшие дни

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ближайшие дни погоду в Одессе будет определять область пониженного атмосферного давления.

Поэтому 14 и 15 июля в Одессе ожидаются кратковременные грозовые дожди, а дневная температура составит около +27°C. Ночью воздух будет охлаждаться до +18…+20°C.

Уже с 16 июля ситуация поменяется. Над севером Европы сформируется антициклон, атмосферное давление повысится, а воздушные массы начнут поступать преимущественно с северо-запада. В результате установится малооблачная погода без существенных осадков.

По прогнозу синоптиков, 16 июля днем ​​ожидается около +28°C, а 17 и 18 июля температура воздуха будет +26°C. Ночные показатели будут колебаться в пределах +17…+20°C.

Температура морской воды у побережья сейчас держится на уровне 19-20 ° C, а море будет оставаться спокойным, с незначительным волнением.

Какая будет погода в Одессе в августе 2026 года

Прогноз погоды в Одессе на август 2026 года Укргидрометцентр еще не обнародовал. Но международные сезонные модели уже позволяют оценить общие климатические тенденции на последний месяц лета.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF SEAS5), август в Украине ожидается несколько теплее климатической нормы. В среднем температура может превысить многолетние показатели примерно на 1-2°C.

Впрочем, для разных регионов прогноз отличается. Если в западных областях сезонные модели показывают положительную температурную аномалию на уровне 1,5-2°C, то на побережье Одесской области превышение среднемесячной температуры ожидается значительно меньше, примерно на 0,5-1°C.

Почему в Одессе не прогнозируют резкое усиление жары

Такая разница объясняется влиянием Черного моря и особенностями атмосферной циркуляции.

Побережье прогревается медленнее, чем внутренние районы страны, а морской воздух смягчает температурные колебания.

Более того, по сезонным расчетам, в течение второй половины лета над северной частью Европы будут периодически формироваться антициклоны, которые будут способствовать поступлению воздушных масс с северо-запада.

Именно поэтому, несмотря на то, что август теплее нормы, в Одессе среднемесячная температура, вероятно, повысится не так существенно, как в западных областях Украины.

Что влияет на прогноз погоды

Одним из главных климатических факторов в этом году международные метеорологи называют развитие Эль-Ниньо в экваториальной части Тихого океана.

По оценкам Всемирной метеорологической организации, это явление продолжает усиливаться и влияет на атмосферную циркуляцию в разных регионах мира, в том числе и в Европе.

Поэтому сезонные модели прогнозируют повышенную вероятность температур выше климатической нормы на большей части континента.

Сезонный прогноз не определяет погоду в Одессе на конкретные дни. Окончательный прогноз на август для Одессы станет известен в конце июля, когда Укргидрометцентр опубликует более точные кратко- и среднесрочные расчеты.

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