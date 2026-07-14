Россия представляет собой все большую баллистическую угрозу для всей Европы, поскольку вскоре сможет запускать свои ракеты на расстояние до 5 тыс. км.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в эксклюзивном интервью французскому телеканалу BFMTV.

Зеленский предупредил о новой ракетной угрозе со стороны России

По словам президента, у России уже есть мощные баллистические ракеты, а увеличение их дальности — лишь вопрос времени.

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— Это правда, что у России есть очень мощные баллистические ракеты и что они уже могут или скоро смогут запускать их на расстояние 5 000 километров. Это лишь вопрос времени, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что именно поэтому Украина вместе с партнерами работает над созданием новых систем противоракетной и противовоздушной обороны.

По словам главы государства, новая система должна стать дешевле американской Patriot, но обеспечивать такой же уровень защиты от баллистических ракет.

Президент также отметил, что российские ракеты уже способны поразить любой европейский город, поэтому собственный противоракетный щит нужен не только Украине, но и всей Европе.

Зеленский о европейской антибаллистической системе

Украинский лидер сообщил, что над новой системой работают Украина и еще восемь европейских стран, среди которых Франция, Швеция, Дания, Италия и Норвегия.

По его словам, проект предусматривает объединение технологий разных стран.

— Это как Lego, баллистическое Lego, — пояснил президент.

Если испытания пройдут успешно, новая система может появиться уже в 2026 году.

Накануне Владимир Зеленский прибыл во Францию, где главной темой его визита стало усиление защиты Украины от российских баллистических ракет.

Президент сообщил, что Украина впервые представила партнерам Антибаллистическую программу и провела встречу с участием лидеров государств, советников по вопросам национальной безопасности и представителей оборонной промышленности стран, которые могут присоединиться к созданию новой системы противоракетной обороны.

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