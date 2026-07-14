Рада поддержала в первом чтении законопроект о декриминализации порнографии
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №15294, который предусматривает усиление ответственности за изготовление и распространение детской порнографии и содержит положения о декриминализации контента для совершеннолетних.
Об этом свидетельствуют результаты голосования в Верховной Раде.
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №15294
— Рада поддержала наш законопроект №15294 – усиление ответственности за детскую порнографию и декриминализация взрослого контента, — написал один из авторов законопроекта, народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, инициативу поддержал 231 депутат. Против проголосовали восемь парламентариев, еще трое воздержались.
Документом предлагается усилить уголовную ответственность за сбыт и распространение материалов интимного характера среди детей, принуждение несовершеннолетних к участию в их создании, а также за распространение “взрослого контента” с участием детей.
В частности, изменениями в статьи 301, 3011, 3012, 302 и 303 Уголовного кодекса Украины предлагается установить и усилить уголовную ответственность за:
- сбыт несовершеннолетним и малолетним или распространение среди них произведений, изображений или иных предметов порнографического характера, кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера;
- получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозку или иное перемещение, изготовление, сбыт и распространение;
- проведение зрелищного мероприятия сексуального характера с участием несовершеннолетнего или малолетнего лица;
- создание или содержание мест разврата и сводничество с привлечением несовершеннолетних или малолетних;
- сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, если такие действия совершены в отношении несовершеннолетних или малолетних.
Документом предлагается декриминализировать ввоз, хранение, перевозку, изготовление, пересылку или иное перемещение, а также сбыт и распространение произведений, изображений или иных предметов порнографического характера, кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера среди совершеннолетних лиц.
Напомним, в мае 2026 года Верховная Рада не поддержала законопроект №12191, который предусматривал отмену уголовной ответственности за создание и распространение порнографии с участием совершеннолетних.