Верховная Рада поддержала отставку Юлии Свириденко с должности премьер-министра Украины. За соответствующее решение проголосовало 258 народных депутатов.

Рада поддержала отставку Свириденко

После того, как 14 июля Комитет ВРУ по вопросам госстроения поддержал заявление Юлии Свириденко об отставке с поста главы Правительства, в этот же день соответствующее решение приняли и депутаты Верховной Рады.

Они поддержали отставку Юлии Свириденко с должности премьер-министра Украины.

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Согласно законодательству, после отставки Кабинета Министров его члены продолжают выполнять полномочия до формирования нового состава правительства. В этот период министры будут работать как исполняющие обязанности, а полномочия премьер-министра перейдут к первому вице-премьеру Денису Шмыгалю.

Выступая в Верховной Раде, Юлия Свириденко подытожила год работы на должности главы правительства. К ключевым результатам она отнесла решение Евросоюза предоставить Украине кредит в размере €90 млрд, открытие двух переговорных кластеров в рамках вступления в ЕС, а также успешное прохождение отопительного сезона 2025-2026 годов, несмотря на масштабные удары России по энергетической инфраструктуре.

— Как и год назад, главным вызовом для правительства будет прохождение зимы в условиях безумных российских атак. Россияне хотели, чтобы мы замерзли прошлой зимой, но им это не удалось. Для подготовки к следующей зиме мы утвердили планы устойчивости для всех регионов и ежедневно работаем над их реализацией. Важной составляющей нашей политики остается развитие промышленности. Инструменты программы Зроблено в Україні поддерживают малые и крупные предприятия по всей стране, а структурные реформы в образовании, энергетике и здравоохранении продолжаются, несмотря на войну, — заявила Свириденко.

Сама Свириденко рассказала, что причиной ее отставки стала необходимость обновления Кабмина и усиления определенных направлений.

В частности, сказала Свириденко, можно более эффективно реализовывать социальную и образовательную политику.

Напомним, что 12 июля Владимир Зеленский анонсировал масштабные кадровые изменения в правительстве и правоохранительных органах, связанные с переходом Украины на новую политическую стратегию и усилением ключевых внешних и внутренних направлений.

Сообщалось, что глава нашего государства предложил Свириденко “возглавить новое значимое направление”.

В этот же день Зеленский встретился с Юлией Свириденко, они обсудили ключевые вызовы для государства, изменения в работе правительства и дальнейшее взаимодействие с международными партнерами.

В то же время Свириденко после встречи с Зеленским заявила, что готова и дальше работать на благо Украины.

13 июля Юлия Свириденко подала в отставку с поста премьер-министра Украины. В Верховную Раду поступило ее заявление об отставке.

К слову, 14 июля СМИ сообщили, что Свириденко пока не приняла предложение о назначении послом Украины в Соединенных Штатах после завершения работы на должности главы правительства.

Также стоит отметить, что среди кандидатов на должность премьер-министра Украины рассматриваются глава правления НАК Нафтогаз и директор Укрнафти Сергей Корецкий, министр энергетики Денис Шмыгаль, министр обороны Михаил Федоров и мэры нескольких областных центров.

Фото: Юлия Свириденко

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