Служба безопасности Украины раскрыла схему хищения 10,4 млн грн при закупке материалов для ремонта Трипольской и Змиевской теплоэлектростанций.

По данным следствия, вместо новых труб подрядчики поставили старую продукцию с поддельной маркировкой.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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По материалам дела, организатором схемы является начальник одного из департаментов ПАО Центрэнерго, который действовал в сговоре с двумя владельцами аффилированных компаний-поставщиков.

Следствие установило, что чиновник заключил договор на поставку труб для ремонта Трипольской и Змиевской ТЭС. Однако вместо новой продукции 2024–2025 годов выпуска, которую должны были поставить согласно условиям тендера, фигуранты закупили старые трубы, которые долгое время хранились под открытым небом.

Чтобы скрыть их происхождение и год изготовления, на продукцию нанесли поддельную маркировку и выдали ее за новую.

Сэкономленные таким образом средства, по данным СБУ, участники схемы разделили между собой.

Комплексные экспертизы подтвердили, что поставленные трубы не соответствуют требованиям государственных стандартов, а ущерб, нанесенный ПАО Центрэнерго, составляет 10,4 млн грн.

В СБУ отмечают, что использование некачественных материалов могло поставить под угрозу стабильную работу Трипольской и Змиевской ТЭС во время подготовки к новому отопительному сезону.

Во время обысков по местам жительства, работы и в машинах фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и документы, которые, по данным следствия, подтверждают существование этой схемы.

Всем троим участникам сообщили о подозрении по:

ч. 5 ст. 191 УК Украины — присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах;

ч. 1 ст. 358 УК Украины — подделка документов;

ч. 2 ст. 364 УК Украины — злоупотребление властью или служебным положением.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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