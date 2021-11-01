Экс-игрок национальной сборной Украины и ФК Шахтер, а ныне ассистент главного тренера российского ФК Зенит Анатолий Тимощук получил грамоту от руководителей так называемой ДНР в начале войны на Донбассе.

Об этом во время интервью рассказала его бывшая жена – Надежда Навроцкая.

Экс-возлюбленная футболиста обвинила его в контрабанде. По ее словам, Тимощук перевез из Украины в Россию большую семейную коллекцию икон, ориентировочной стоимостью около €10 млн.

Также с помощью связей он якобы вывез в РФ все семейное имущество из Донецка, где раньше проживали супруги. Навроцкая убеждена, что Тимощук не собирается возвращаться в Украину.

— Тимощук завез это, казалось бы, украинское достояние в Россию. Это были наши иконы, но по сути, нельзя вывозить такие ценности из Украины… В первые годы войны Тимощук получил даже какую-то грамоту от руководства ДНР. Так что из Донецка тоже может вывозить, что хочет. Поэтому я убеждена, что из России Тимощук не собирается вообще никогда возвращаться в Украину.

Надежда Навроцкая и Анатолий Тимощук поженились в 2009 году. У пары родилось двое детей, но в 2016 году они развелись.

С 1998 по 2007 год Тимощук играл за донецкий Шахтер. Затем перешел в российский Зенит, за который выступал в период 2007-2009 годов, а потом в течение 2013-2015 годов.

Карьеру футболиста он завершил в казахском ФК Кайрат.

В 2017 году Анатолий Тимощук стал ассистентом главного тренера ФК Зенит. В Санкт-Петербурге украинец второй раз женился на Анастасии Климовой, в браке у них родилось двое детей.

Источник: FanDay