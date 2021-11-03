2 ноября Динамо сыграло с Барселоной в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Киеве на НСК Олимпийский и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Почти сразу после стартового свистка Барселона начала атаковать ворота украинской команды.

Мемфис Депай, получив пас в штрафной площадке на четвертой минуте матча, сразу пробил по воротам, но защитник успел заблокировать этот удар.

Далее открыть счет матча попытался Ансу Фати, но и ему помешал один из защитников.

На 14-й минуте Александр Сирота выполнил перспективный удар в штрафную, но его перехватили представители Барселоны.

На 22-й минуте ворота киевской команды атаковал Серхио Бускетс, однако мяч пролетел выше ворот.

Далее в наступление пошел Николай Шапаренко, однако мяч пролетел далеко от правой стойки ворот.

Через четыре минуты игрок Динамо повторил свою попытку, но на этот раз мяч пролетел мимо левой стойки.

На 42-й минуте динамовцы спасли ворота от удара Николо Гонсалеса, который пробил головой.

На последней минуте матча Георгию Бущану удалось прервать атаку Жорди Альбы и оставить счет 0:0.

Первые десять минут матча игроки Барселоны активно пытались закатить мяч в ворота хозяев.

По воротам простреливали Карлос де Пена, Оскар Мингеса, Мемфис Депай, Хорди Альба и Клеман Лангле.

На 63-й минуте Овидиу Гацеган остановил игру из-за того, что динамовец Томаш Кендзера нарушил правила, нанеся удар по ногам соперника. У Барселоны появился великолепный шанс забить благодаря пенальти.

Однако рефери, просмотрев эпизод с помощью системы VAR, отменил свое предыдущее решение.

Счет матча на 70-й минуте матча открыл Ансу Фати. Игрок Барселоны ударом в одно касание направил мяч в ворота динамовцев.

На 82-й минуте Беньямин Вербич решил пробить со среднего расстояния, но мяч пролетел высоко над перекладиной.

На 90-й минуте у Богдана Леднева был шанс сравнять счет, но мяч пролетел всего в нескольких сантиметрах от левой стойки.

Таким образом Динамо, проиграв Барселоне с таким же счетом, как и в предыдущем матче, замыкает четверку в группе Е Лиги чемпионов, имея один балл на счету.

Барселона благодаря поражению Бенфики в параллельном матче с Баварией с шестью очками занимает вторую строчку.

Бенфика опережает Динамо на три очка и оказывается на третьей позиции, а Бавария после матча 2 ноября с 12 баллами и возглавляет турнирную таблицу.

Фото: ФК Динамо Киев