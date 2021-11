Полузащитник норвежского клуба Согндал Эмиль Палссон перенес остановку сердца во время матча 27 тура второго дивизиона чемпионата Норвегии.

Игру между Согндалом и Стердалс Блинк прервали на 12-й минуте из-за сердечного приступа Палссона. 28-летнему игроку 11 минут оказывали экстренную медицинскую помощь, после чего госпитализировали.

ANOTHER Professional Soccer Player Collapses on Field: Emil Pálsson Suffers On-Field Cardiac Arrest, Is Resuscitated on Field

It is believed that Emil was fully vaccinated. He wasn’t old, obese, or with comorbidities. Think about it!#Leronlimab #Cytodyn #Brazil #Philippines pic.twitter.com/EwRYqEhadx

