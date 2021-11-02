Півзахисник норвезького клубу Согндал Еміль Палссон переніс зупинку серця під час матчу 27-го туру другого дивізіону чемпіонату Норвегії.
Гру між Согндалом та Стьордалс Блінк перервали на 12-й хвилині через серцевий напал Палссона. 28-річному гравцю 11 хвилин надавали екстрену медичну допомогу, після чого госпіталізували.
ANOTHER Professional Soccer Player Collapses on Field: Emil Pálsson Suffers On-Field Cardiac Arrest, Is Resuscitated on Field
It is believed that Emil was fully vaccinated. He wasn’t old, obese, or with comorbidities. Think about it!#Leronlimab #Cytodyn #Brazil #Philippines pic.twitter.com/EwRYqEhadx
— Chris Johnson (@ChrisJo74235525) November 2, 2021
— Палссона успішно реанімували, а потім доставили до лікарні Хаукеланда для подальшого обстеження та лікування, – повідомили у прес-службі клубу.
Після інциденту зустріч перервали, а футболістів відправили у роздягальні.
За Согндал Палссон виступає на правах оренди, а права на гравця належать клубу Сарпсборг. В його активі також одна гра за національну збірну Ісландії.
Зупинка серця Палссона на полі – не єдиний подібний випадок цього року. Чотири місяці тому у гравця збірної Данії Крістіана Еріксена стався серцевий напад у межах першого матчу групового раунду Євро-2020 проти Фінляндії.
Фото: Sarpsborg 08