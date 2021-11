Півзахисник норвезького клубу Согндал Еміль Палссон переніс зупинку серця під час матчу 27-го туру другого дивізіону чемпіонату Норвегії.

Гру між Согндалом та Стьордалс Блінк перервали на 12-й хвилині через серцевий напал Палссона. 28-річному гравцю 11 хвилин надавали екстрену медичну допомогу, після чого госпіталізували.

ANOTHER Professional Soccer Player Collapses on Field: Emil Pálsson Suffers On-Field Cardiac Arrest, Is Resuscitated on Field

It is believed that Emil was fully vaccinated. He wasn’t old, obese, or with comorbidities. Think about it!#Leronlimab #Cytodyn #Brazil #Philippines pic.twitter.com/EwRYqEhadx

— Chris Johnson (@ChrisJo74235525) November 2, 2021