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Марія Степанюк |

В ісландського футболіста під час гри зупинилося серце – його реанімували 11 хвилин

Еміль Палссон

Півзахисник норвезького клубу Согндал Еміль Палссон переніс зупинку серця під час матчу 27-го туру другого дивізіону чемпіонату Норвегії.

Гру між Согндалом та Стьордалс Блінк перервали на 12-й хвилині через серцевий напал Палссона. 28-річному гравцю 11 хвилин надавали екстрену медичну допомогу, після чого госпіталізували.

— Палссона успішно реанімували, а потім доставили до лікарні Хаукеланда для подальшого обстеження та лікування, – повідомили у прес-службі клубу.

Після інциденту зустріч перервали, а футболістів відправили у роздягальні.

За Согндал Палссон виступає на правах оренди, а права на гравця належать клубу Сарпсборг. В його активі також одна гра за національну збірну Ісландії.

Зупинка серця Палссона на полі – не єдиний подібний випадок цього року. Чотири місяці тому у гравця збірної Данії Крістіана Еріксена стався серцевий напад у межах першого матчу групового раунду Євро-2020 проти Фінляндії.

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Фото: Sarps­borg 08

Джерело: Independent

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