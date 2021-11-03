2 ноября Шахтер сыграл с мадридским Реалом в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Испании на стадионе Сантьяго Бернабеу и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
С первых минут Шахтер начал контролировать игру, но соперник перехватил мяч.
На 5-й минуте Лука Модрич пробил в ближний угол ворот, однако Анатолию Трубину удалось отбить мяч.
Далее игрок Шахтера Алан Патрик попытался открыть счет, но мяч пролетел мимо левой штанги.
Первый год в ворота Шахтера забил Карим Бензема на 14-й минуте матча. Мяч залетел в пустые ворота с близкого расстояния.
Далее в атаку пошел Лука Модрич, однако Анатолий Трубин выбил мяч из нижнего угла ворот.
На 32-й минуте матча у Фернандо был невероятный шанс сравнять счет, но мяч пролетел за линию ворот.
И уже через семь минут Тибо Куртуа не удалось спасти свои ворота от удара Фернандо и счет стал 1:1.
На 61-й минуте Карим Бензема попал в правый нижний угол ворот и принес второй гол своей команде.
Спасти ситуацию на 75-й минуте матча попытался Тарас Степаненко, но мяч пролетел чуть выше ворот.
Далее ворота Шахтера снова атаковал Карим Бензема, но удар футболист также направил выше ворот.
Фото: ФК Шахтар