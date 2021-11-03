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Факты / Спорт
Тетяна Забожко |

Реал победил Шахтер в четвертом туре Лиги чемпионов

ФК Шахтар

2 ноября Шахтер сыграл с мадридским Реалом в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Испании на стадионе Сантьяго Бернабеу и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

С первых минут Шахтер начал контролировать игру, но соперник перехватил мяч.

На 5-й минуте Лука Модрич пробил в ближний угол ворот, однако Анатолию Трубину удалось отбить мяч.

Далее игрок Шахтера Алан Патрик попытался открыть счет, но мяч пролетел мимо левой штанги.

Первый год в ворота Шахтера забил Карим Бензема на 14-й минуте матча. Мяч залетел в пустые ворота с близкого расстояния.

Далее в атаку пошел Лука Модрич, однако Анатолий Трубин выбил мяч из нижнего угла ворот.

На 32-й минуте матча у Фернандо был невероятный шанс сравнять счет, но мяч пролетел за линию ворот.

И уже через семь минут Тибо Куртуа не удалось спасти свои ворота от удара Фернандо и счет стал 1:1.

На 61-й минуте Карим Бензема попал в правый нижний угол ворот и принес второй гол своей команде.

Спасти ситуацию на 75-й минуте матча попытался Тарас Степаненко, но мяч пролетел чуть выше ворот.

Далее ворота Шахтера снова атаковал Карим Бензема, но удар футболист также направил выше ворот.

Фото: ФК Шахтар

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