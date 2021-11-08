Ноябрь, 08, 2021 в 17:27

Украинский специалист и новоиспеченный наставник итальянского ФК Дженоа Андрей Шевченко прибыл в расположение клуба в Генуе.

Дженоа в социальных сетях поделилась снимками приезда нового наставника на базу в районе Пегли.

— Добро пожаловать на Виллу Ростан, мистер, — говорится в описании к сообщению в Twitter.

Первую тренировку с командой Андрей Шевченко проведет завтра, 9 ноября. Тогда же состоится презентация Шевченко как нового главного тренера команды на стадионе Луиджи Феррарис.

Ранее журналист Николо Скира сообщил, что ассистентами Шевченко у Дженоа станут Андреа Мальдера и Мауро Тасотти, с которыми он работал в сборной Украины.

Его помощник Мауро Тассотти уже посетил базу Дженоа, чтобы ознакомиться с клубной инфраструктурой.

Дженоа занимает 17 место в итальянской Серии А, имея девять очков в 12 матчах чемпионата. Красно-синие одержали только одну победу и шесть раз сыграли вничью.

7 ноября стало известно, что Андрей Шевченко возглавил Дженоа. Соглашение генуэзского клуба с украинским тренером рассчитано до 30 июня 2024 года.