Сборная Украины встретится с командой Болгарии в рамках товарищеского матча. Игра состоится 11 ноября в Одессе на стадионе Черноморец.

Начало матча в 19.30 по киевскому времени.

Где смотреть Украина – Болгария?

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

В повторе матч можно будет посмотреть 11 ноября в 23.20 на канале ТРК Украина. А также 12 ноября на канале Футбол 2 и в 11.25 и 19.20 на Футбол 1.

Это будет шестая товарищеская встреча команд в истории. Трижды преимущество было на стороне сине-желтых, еще две игры завершились ничьей.

Последний раз сборные встречались в ноябре 2012 года в Болгарии. Этот матч завершился минимальной победой украинцев со счетом 1:0.

В отборе к ЧМ-2022 сборная Болгарии в группе С занимает третью строчку, имея в активе восемь очков за семь матчей. Лидерство в квинтете за командой Италии (14), которая провела шесть игр.

Сборная Украины в группе D имеет девять очков в семи матчах и занимает второе место. Опережает сине-желтых Франция (12) у которой шесть матчей в активе. Третьей идет команда Финляндии (8), проведшая также шесть поединков.

Фото: УАФ