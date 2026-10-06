Украина усиливает работу над эффективным использованием средств радиоэлектронной борьбы для противодействия российским дронам. Приоритетным направлением остается производство дальнобойных беспилотников, которые используются для ударов по территории РФ.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил по итогам заседания Ставки во вторник, 6 октября.

Во время заседания представили подробные доклады о возможностях систем РЭБ и их применении для защиты украинской инфраструктуры. По словам президента, этот компонент обороны играет значительную роль в обезвреживании российских Шахедов.

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На Ставке рассмотрели технологические приоритеты России на текущий и следующий годы и поставки в РФ критически важных компонентов и оборудования, необходимых для производства оружия.

— Был доклад ГУР по технологическим приоритетам россиян на этот и следующий годы, а также о соответствующих поставках в Россию критических компонентов и оборудования для производства оружия, – отмечается в сообщении.

По итогам доклада Главного управления разведки подготовят новые пакеты санкций. ГУР должно предоставить соответствующие предложения Кабинету министров и Совету национальной безопасности и обороны Украины.

— Работаем и по синхронизации наших санкций в юрисдикциях партнеров, – отметил Зеленский.

На заседании Ставки определили ключевые задачи по обеспечению украинских сил дальнобойными беспилотниками на следующий год. Президент подчеркнул, что основным показателем в этом направлении должна стать способность Украины отвечать на российские атаки собственными ударами.

— Главный критерий – у нас должна быть способность зеркально отвечать на российские удары, – заявил Зеленский.

Ранее президент говорил, что Украина параллельно работает над развитием нескольких направлений противодействия реактивным дронам Shahed. Первые результаты уже показывают дроны-перехватчики Барс.

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