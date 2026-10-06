Количество поправок к правительственному проекту государственного бюджета Украины на 2027 год стало рекордным как минимум за 24 года. Народные депутаты внесли в документ 5236 предложений.

Об этом сообщила председатель Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа во вторник, 6 октября.

В госбюджет-2027 подали более 5 тыс. правок

— Это (количество правок к проекту бюджета, — Ред.) в 1,5 раза больше, чем в прошлом году и рекорд за как минимум 24 года (статистика в целом ведется с Бюджета-2003), — рассказала она.

По оценке Пидласы, около двух третей поданных поправок являются так называемым законодательным спамом. Депутаты вносят их для того, чтобы часами выступать в сессионном зале или добиваться учета желаемых поправок.