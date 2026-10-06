Две трети — законодательный спам: депутаты подали 5236 поправок к проекту бюджета
Количество поправок к правительственному проекту государственного бюджета Украины на 2027 год стало рекордным как минимум за 24 года. Народные депутаты внесли в документ 5236 предложений.
Об этом сообщила председатель Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа во вторник, 6 октября.
В госбюджет-2027 подали более 5 тыс. правок
— Это (количество правок к проекту бюджета, — Ред.) в 1,5 раза больше, чем в прошлом году и рекорд за как минимум 24 года (статистика в целом ведется с Бюджета-2003), — рассказала она.
По оценке Пидласы, около двух третей поданных поправок являются так называемым законодательным спамом. Депутаты вносят их для того, чтобы часами выступать в сессионном зале или добиваться учета желаемых поправок.
— Если тратить хотя бы 90 секунд на каждую поправку, то их рассмотрение займет более 16 полных рабочих дней. Понятно, что поправки к законопроектам нужны, но во всем должен быть здравый смысл. Параллельно с бюджетом Рада должна голосовать и другие законы, которые критичны для получения международного финансирования, — подчеркнула глава парламентского бюджетного комитета.
Напомним, 15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2027 год.
Основным приоритетом документа определено финансирование сектора безопасности и обороны. На него планируют направить 4 трлн 885 млрд грн.
Фото: Роксолана Пидласа
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