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Факты / Спорт

35 ударов и три гола из офсайда: Украина не смогла обыграть Болгарию

Мария Степанюк редактор ленты
Зінченко Україна - Болгарія

Сборная Украины встречалась с командой Болгарии в рамках товарищеского матча. Встреча прошла в Одессе на стадионе Черноморец и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче в первом тайме открыл Радослав Кирилов, воспользовавшийся суетой в штрафной и пробивший Георгия Бущана.

Сине-желтые смогли сравнять только во втором тайме благодаря точному удару Тараса Степаненко примерно с 27 метров.

Стартовые составы:

  • Украина: Бущан, Соболь, Кривцов, Матвиенко, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Тымчик, Зубков, Ярмоленко, Довбик.
  • Болгария: Михайлов, Христов, Димитров, Неделев, А. Илиев, Кирилов, Десподов, Йорданов, В. Цонев, Р. Цонев, Велковски.
  • Голы: Степаненко, 80 — Кирилов, 35

Факты ICTV также провели текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Болгария, где собрали все острейшие моменты встречи.

Фото: Getty Images

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