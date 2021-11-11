Сборная Украины встречалась с командой Болгарии в рамках товарищеского матча. Встреча прошла в Одессе на стадионе Черноморец и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче в первом тайме открыл Радослав Кирилов, воспользовавшийся суетой в штрафной и пробивший Георгия Бущана.

Сине-желтые смогли сравнять только во втором тайме благодаря точному удару Тараса Степаненко примерно с 27 метров.

Стартовые составы:

Украина: Бущан, Соболь, Кривцов, Матвиенко, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Тымчик, Зубков, Ярмоленко, Довбик.

Бущан, Соболь, Кривцов, Матвиенко, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Тымчик, Зубков, Ярмоленко, Довбик. Болгария: Михайлов, Христов, Димитров, Неделев, А. Илиев, Кирилов, Десподов, Йорданов, В. Цонев, Р. Цонев, Велковски.

Михайлов, Христов, Димитров, Неделев, А. Илиев, Кирилов, Десподов, Йорданов, В. Цонев, Р. Цонев, Велковски. Голы: Степаненко, 80 — Кирилов, 35

Факты ICTV также провели текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Болгария, где собрали все острейшие моменты встречи.