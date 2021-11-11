Украина — Болгария: прогноз букмекеров на товарищеский матч

Сборная Украины в четверг, 11 ноября, проведет контрольный матч на стадионе Черноморец в Одессе против сборной Болгарии. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.

Прогноз на матч Украина – Болгария

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.48. Успех львов оценивают в 7.70. Ничейный результат встречи — 4.40.

На то, что сине-желтые первыми откроют счет в матче, дают коэффициент 1.40, а на подопечных Ясена Петрова — 3.45. На то, что голов в матче зрители не увидят принимают ставки с коэффициентом 11.50.

Матч доверили судить турецкой бригаде арбитров во главе с рефери Ардой Кардезлером. Ему будут ассистировать соотечественники: Керем Ерзой и Чевдед Камуркоглу. Обязанности четвертого рефери исполнит украинец Виталий Романов.

Это будет шестая встреча команд в истории. Трижды преимущество было на стороне сине-желтых, еще две игры завершились ничьей.

Последний раз сборные встречались в ноябре 2012 года в Болгарии. Этот матч завершился минимальной победой украинцев со счетом 1:0.

Фото: УАФ