Атака на Киев: обезврежена несдетонированная боевая часть баллистической ракеты
В Киеве обезвредили недетонированную боевую часть российской баллистической ракеты, которую российские войска запустили во время ночной атаки. Опасный фрагмент с массивным взрывным зарядом обнаружили на открытой местности в Дарницком районе.
Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.
Обезвреживание баллистической ракеты в Киеве
По данным полиции, недетонированный боеприпас весом 227 килограммов представлял смертельную угрозу жителям столицы и окружающей инфраструктуры.
Специалисты взрывотехнической службы главка полиции Киева провели сложную операцию:
- профессионально перевели боевую часть ракеты в безопасное состояние;
- с помощью специальной техники изъяли ее с места падения;
- транспортировали боеприпас для дальнейшего уничтожения на специальном полигоне за пределами города.
В полиции отметили, что во время последней комбинированной ракетно-дроновой атаки РФ взрывотехники работали также на других объектах в разных районах Киева, где зафиксировали попадания или падения обломков.
Специалисты тщательно обследовали территории на наличие недетонированных средств поражения, а также выявляли и идентифицировали фрагменты российских ракет и беспилотников.
Помимо непосредственной защиты населения от взрывоопасных предметов, эта работа является важной частью процесса документирования военных преступлений РФ. Собранные следователями и оперативниками фрагменты вооружения пополняют доказательную базу преступлений окупантов против гражданского населения Украины.
В ночь на 24 сентября раздавались мощные взрывы в Киеве во время российской атаки баллистическими ракетами. В результате обстрела столицы есть погибшие и пострадавшие люди.
Из-за атаки РФ повреждены роддом и трехэтажное административное здание, а также разрушен частный дом.
Кроме этого, поврежден Свято-Покровский храм в Киеве в результате российских обстрелов.