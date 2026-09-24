В Киеве обезвредили недетонированную боевую часть российской баллистической ракеты, которую российские войска запустили во время ночной атаки. Опасный фрагмент с массивным взрывным зарядом обнаружили на открытой местности в Дарницком районе.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

Обезвреживание баллистической ракеты в Киеве

По данным полиции, недетонированный боеприпас весом 227 килограммов представлял смертельную угрозу жителям столицы и окружающей инфраструктуры.

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Специалисты взрывотехнической службы главка полиции Киева провели сложную операцию:

профессионально перевели боевую часть ракеты в безопасное состояние;

с помощью специальной техники изъяли ее с места падения;

транспортировали боеприпас для дальнейшего уничтожения на специальном полигоне за пределами города.

В полиции отметили, что во время последней комбинированной ракетно-дроновой атаки РФ взрывотехники работали также на других объектах в разных районах Киева, где зафиксировали попадания или падения обломков.

Специалисты тщательно обследовали территории на наличие недетонированных средств поражения, а также выявляли и идентифицировали фрагменты российских ракет и беспилотников.

Помимо непосредственной защиты населения от взрывоопасных предметов, эта работа является важной частью процесса документирования военных преступлений РФ. Собранные следователями и оперативниками фрагменты вооружения пополняют доказательную базу преступлений окупантов против гражданского населения Украины.

В ночь на 24 сентября раздавались мощные взрывы в Киеве во время российской атаки баллистическими ракетами. В результате обстрела столицы есть погибшие и пострадавшие люди.

Из-за атаки РФ повреждены роддом и трехэтажное административное здание, а также разрушен частный дом.

Кроме этого, поврежден Свято-Покровский храм в Киеве в результате российских обстрелов.

Фото : Нацполиция

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