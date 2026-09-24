Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье священника, который погиб в результате нападения в бенедиктинском женском монастыре в польском городе Ярослав, и всем, кто от него пострадал. Он подтвердил, что подозреваемым в нападении является гражданин Украины.

Об этом глава государства сообщил в четверг, 24 сентября.

Зеленский осудил нападение украинца на монастырь в Польше

— Ужасное преступление в аббатстве сестер-бенедиктинок в Ярославе, совершенное гражданином Украины. Шокированы этим злом… Виновный в этом зле должен понести полную ответственность в соответствии с законом. Рассчитываем на быстрое и тщательное расследование всех обстоятельств, — написал Зеленский.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что нападение на территории бенедиктинского монастыря в городе Ярослав Подкарпатского воеводства, в результате которого погиб священнослужитель, требует решительной реакции государства.

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— С болью воспринял известие о смерти священника, который стал жертвой жестокого нападения в Ярославском аббатстве… Перед лицом таких актов государство должно быть сильным, действовать быстро и бескомпромиссно в обеспечении соблюдения закона. Принципы и ценности нашего сообщества должны уважать все, кто находится в нашей стране, – написал Навроцкий.

Он выразил соболезнования близким погибшего и всей общине аббатства, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

— Сегодняшнее нападение потрясло нас всех и требует решительной реакции государства. Я ожидаю, что соответствующие службы быстро и тщательно выяснят все обстоятельства этой трагедии. Задача государства – обеспечить безопасность своих граждан, – подчеркнул польский президент.

Что известно о нападении на монастырь в Ярославе

Как пишет RMF24, 24 сентября около 9:30 по местному времени полиция польского города Ярослав получила сообщение о нападении мужчины с ножом на территории аббатства сестер-бенедиктинок.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, там находились пятеро раненых — женщина и четверо мужчин, среди которых трое священников.

Всех пострадавших доставили в больницу. В настоящее время известно, что один из священников умер, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

В ходе следственных действий полиция задержала 31-летнего украинца, которого подозревают в совершении нападения. У него изъяли нож.

По информации очевидцев, нападение произошло в реколлекционном центре монастыря. Мужчина воспользовался моментом, когда ворота аббатства оставались открытыми после визита группы молодежи, и зашел внутрь здания.

По версии одной из монахинь монастыря, нападавший атаковал случайных людей.

Ни один ребенок, который находился в аббатстве или детском саду на его территории во время инцидента, не пострадал.

Польские полиция и прокуратура устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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