Сборная Украины проведет второй матч в новом розыгрыше Лиги наций. Соперником команды Андреа Мальдеры станет сборная Грузии.

Накануне встречи букмекеры уже определились со своими оценками. Согласно их котировкам, украинцы имеют небольшое преимущество над хозяевами поля.

Факты ICTV узнавали, какой прогноз букмекеров на матч Грузия — Украина, кто фаворит встречи и какие коэффициенты установили на команды.

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Грузия — Украина: когда матч

Матч Грузия — Украина в рамках Лиги наций состоится 28 сентября.

Для украинской сборной это будет второй поединок нового розыгрыша турнира и очередная официальная игра под руководством Андреа Мальдеры.

Грузия — Украина: кто фаворит

Согласно букмекерским котировкам, фаворитом является сборная Украины. Хотя разница между коэффициентами небольшая. Поэтому букмекеры не ожидают значительного преимущества одной из команд. Однако именно победа Украины имеет самый низкий коэффициент, поэтому ей отдают небольшое преимущество.

На оценку матча влияет и фактор домашнего поля. Грузия будет играть перед своими болельщиками, тогда как украинской команде предстоит провести встречу на выезде.

Грузия — Украина: прогноз букмекеров

Грузия — Украина, коэффициенты:

коэффициент на победу украинцев составляет 2,45;

на победу Грузии дают 2,85;

на ничью — 3,40.

Таким образом, по котировкам букмекеров, Украина имеет небольшое преимущество. При этом коэффициенты свидетельствуют о достаточно равном противостоянии: разница между оценками победы украинцев и грузин не является большой.

Чем ниже коэффициент, тем выше оценка вероятности соответствующего результата со стороны букмекера. Поэтому самый низкий коэффициент на Украину означает, что именно ее победу букмекеры считают наиболее вероятным из трех основных вариантов.

Грузия — Украина: на что обратить внимание

Для украинской сборной эта встреча станет важной проверкой на старте работы нового тренерского штаба. Команде предстоит адаптироваться к новому подходу и одновременно сыграть на результат в выездном матче.

Грузия будет иметь преимущество домашнего поля. Поддержка трибун может стать одним из факторов, влияющих на ход игры.

Именно поэтому букмекерские коэффициенты на матч Грузия — Украина не дают оснований говорить о явном фаворите. Украина имеет лишь небольшое преимущество в котировках, а победа Грузии или ничья также оцениваются как вполне реальные результаты.

Матч станет вторым испытанием для Андреа Мальдеры во главе сборной Украины и даст команде возможность набрать очки в Лиге наций. Поединок Грузия — Украина состоится 28 сентября.

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