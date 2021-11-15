Нам будет тяжело: Петраков о решающем матче с Боснией и Герцеговиной

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков во время пресс-конференции перед матчем отбора к чемпионату мира-2022 против команды Боснии и Герцеговины рассказал, что не будет следить за ходом матча Финляндия – Франция, а также не будет говорить футболистам ничего об этом.

Он отметил, что наличие у Боснии и Герцеговины многих молодых футболистов в составе еще не означает, что сине-желтым будет легче.

— Не знаю, будет ли нам легче теперь. То, что у соперника, возможно, выйдут молодые, нам будет труднее. Те ребята захотят показать себя, чтобы их увидели и пригласили. Так что нам будет тяжело, — сказал тренер.

Петраков подчеркнул, что в составе сборной Украины все футболисты здоровы и получили отрицательные тесты.

Относительно частых ничейных счетов в сборной тренер выразил надежду, что в Зенице эта тенденция изменится.

– Я только принял команду недавно. Возможно, не везет где-то. Возможно, я еще не заслужил своего успеха. Возможно, завтра что-нибудь будет, — отметил Петраков.

Вместе с Петраковым пообщаться с журналистами пришел хавбек Аталанты Руслан Малиновский. Футболист рассказал, что атмосфера в раздевалке сборной всегда царит отличная.

– Мы сыграли неплохую игру с Болгарией. В этом матче была важна сама картинка. То, что не забили – в футболе бывает такое. Мы хорошо прессинговали, контролировали мяч, через фланги хорошо атаковали. Много моментов было. Даже проигрывая в счете, мы продолжали атаковать. Это была товарищеская игра, но мы понимаем, что завтрашняя игра будет для нас самой важной, — сказал Руслан.

Он добавил, что в матче с боснийцами сборную устроит только победа, ведь команда будет бороться за плей-офф.

В матче с Боснией и Герцеговиной сборную Украины действительно устроит только победа – ничья или поражение автоматически выбросит сине-желтых из борьбы за путевку на ЧМ-2022 в Катар.

Факты ICTV рассказывали о том, что нужно Украине для выхода в плей-офф, формате стыковых матчей и участниках отборочного раунда.