Сборная Украины встречалась с Боснией и Герцеговиной в заключительном матче отбора к чемпионату мира-2022. Игра состоялась в Зенице на стадионе Билино Поле и завершилась победой сине-желтых со счетом 2:0.

Составы команд:

Босния и Герцеговина : Василь, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Ковачевич, Сушич, Прчич, Хаджиахметович, Гояк, Стеванович, Демирович, Менало.

: Василь, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Ковачевич, Сушич, Прчич, Хаджиахметович, Гояк, Стеванович, Демирович, Менало. Украина: Бущан, Забарный, Степаненко, Матвиенко, Тымчик, Малиновский, Зинченко, Соболь, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук.

Бущан, Забарный, Степаненко, Матвиенко, Тымчик, Малиновский, Зинченко, Соболь, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук. Голы: Зинченко, 59 Довбык, 79

В турнирной таблице группы D Франция заняла первое место, набрав 18 очков, Украина (12) — вторая, Финляндия (11) финишировала третьей, далее следуют Босния и Герцеговина (7) и Казахстан (3).

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина, где собрали все острейшие моменты встречи.