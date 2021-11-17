Сборная Украины по футболу встретилась с командой Боснии и Герцеговины в заключительном матче отбора чемпионата мира-2022. Поединок между спортсменами в Зенице завершился победой сине-желтых со счетом 2:0.

Болельщики срывали глотки, когда наши спортсмены забивали решающие голы во время матча. Пользователи сети поддержали украинских футболистов и пожелали им удачи на ЧМ-2022.

– Хороший день для сборной! Молодцы! Пусть это будет только началом! Удачи нам в плей-офф, – написал лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук.

Хороший день для збірної! Молодці! Нехай це буде тільки початком! Удачі нам в плей-офф! #Україна ???????????????????????? — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) November 16, 2021

– Даааааа! Победа! 0:2! Мы выходим в плеф-офф! Я верил в это! Браво, Украина! Прекрасно сработали! Все молодцы. И мерси, Франция. Наши фаны – невероятно-сумасшедшие.

– Браво, Украина! Браво Петраков! Ребята искали счастья в атаке! И нашли! Теперь плей-офф! Слава Украине!

Браво, Україна! Браво Петраков! Хлопці шукали щастя у атаці! І знайшли! Тепер плей-офф! Слава Україні! pic.twitter.com/GyMwQgzGuD — В’ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) November 16, 2021

– Спасибо сборной Украины за еще одну возможность собраться в будущем с друзьями, чтобы напиться, – пошутили пользователи сети.

Дякую збірній України за ще одну можливість зібратись в майбутньому з друзями, щоб напитись.???????? — Nariman Aliev (@narik_aliev) November 16, 2021

– Браво, победа! Национальная сборная Украины по футболу победила Боснию и Герцеговину, пробилась в плей-офф квалификации чемпионата мира-2022. Поздравляем и гордимся, – отметили в НОК Украины.

????⚽️????Браво, ПЕРЕМОГА!!! Національна збірна України з футболу перемогла Боснію і Герцеговину і пробилася у плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022. ???????? Боснія і Герцеговина 0️⃣:2️⃣ Україна ???????? Вітаємо і пишаємося!????????????????????????#МиЗбірна #КС2022#КС2022_Кваліфікація pic.twitter.com/UkkQ228A3U — НОК України (@OlympicUA) November 16, 2021

— Украина выходит в плей-офф ЧМ-2022! Наши казаки на выезде одолели Боснию и Герцеговину. Ждем жеребьевку стыковых матчей, — написали болельщики.

???????????????????????? Україна виходить до плей-офф ЧС-2022! Наші козаки на виїзді здолали Боснію та Герцеговину. Чекаємо на жеребкування стикових матчів! — vasul (@vasulpankiv342) November 16, 2021

Стали известны все возможные соперники Украины в стыковых матчах. В финале чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре сыграют 13 европейских сборных.

Фото: УАФ