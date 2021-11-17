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Искали счастье в атаке: как отреагировала сеть на выход Украины в плей-офф отбор на ЧМ-2022

Юля Захарченко редактор ленты
Боснія і Герцеговина - Україна

Сборная Украины по футболу встретилась с командой Боснии и Герцеговины в заключительном матче отбора чемпионата мира-2022. Поединок между спортсменами в Зенице завершился победой сине-желтых со счетом 2:0.

Болельщики срывали глотки, когда наши спортсмены забивали решающие голы во время матча. Пользователи сети поддержали украинских футболистов и пожелали им удачи на ЧМ-2022.

– Хороший день для сборной! Молодцы! Пусть это будет только началом! Удачи нам в плей-офф, – написал лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук.

– Даааааа! Победа! 0:2! Мы выходим в плеф-офф! Я верил в это! Браво, Украина! Прекрасно сработали! Все молодцы. И мерси, Франция. Наши фаны – невероятно-сумасшедшие.

– Браво, Украина! Браво Петраков! Ребята искали счастья в атаке! И нашли! Теперь плей-офф! Слава Украине!

– Спасибо сборной Украины за еще одну возможность собраться в будущем с друзьями, чтобы напиться, – пошутили пользователи сети.

– Браво, победа! Национальная сборная Украины по футболу победила Боснию и Герцеговину, пробилась в плей-офф квалификации чемпионата мира-2022. Поздравляем и гордимся, – отметили в НОК Украины.

— Украина выходит в плей-офф ЧМ-2022! Наши казаки на выезде одолели Боснию и Герцеговину. Ждем жеребьевку стыковых матчей, — написали болельщики.

Стали известны все возможные соперники Украины в стыковых матчах. В финале чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре сыграют 13 европейских сборных.

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Фото: УАФ

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