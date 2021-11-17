Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу сборной Украины в заключительном матче отбора к чемпионату мира-2022.

– Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира-2022. Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем горло, когда им это удастся.

Может ли быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу! — написал на своей странице в Twitter глава государства.