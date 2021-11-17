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Факты / Спорт

Сорвем глотку от поддержки: Зеленский поздравил сборную Украины с победой

Татьяна Забожко редактор ленты
володимир зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу сборной Украины в заключительном матче отбора к чемпионату мира-2022.

– Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира-2022. Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем горло, когда им это удастся.

Может ли быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу! — написал на своей странице в Twitter глава государства.

16 ноября сборная Украины встречалась с Боснией и Герцеговиной в заключительном матче отбора на чемпионат мира-2022.

Игра состоялась в Зенице на стадионе Билино Поле и завершилась победой сине-желтых со счетом 2:0.

На 58-й минуте счет открыл Александр Зинченко. Автором второго гола стал Артем Довбик.

В турнирной таблице группы D Франция заняла первую строчку, набрав 18 очков. Украина с 12 очками – на второй позиции.

Третьей финишировала Финляндия с 11 очками.

У Боснии и Герцеговины – семь очков и четвертое место, а у Казахстана – три и последняя позиция в таблице.

Фото: Офис президента

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