Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу сборной Украины в заключительном матче отбора к чемпионату мира-2022.
– Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира-2022. Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем горло, когда им это удастся.
Может ли быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу! — написал на своей странице в Twitter глава государства.
Ці хлопці щойно перемогли і потрапили у плей-оф, де боротимуться за вихід на чемпіонат світу – 2022.
Цих хлопців ми будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку, коли їм це вдасться.
Чи може бути інакше?
Вірю, що ні.
Бо ці хлопці – збірна України з футболу!
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— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2021
16 ноября сборная Украины встречалась с Боснией и Герцеговиной в заключительном матче отбора на чемпионат мира-2022.
Игра состоялась в Зенице на стадионе Билино Поле и завершилась победой сине-желтых со счетом 2:0.
На 58-й минуте счет открыл Александр Зинченко. Автором второго гола стал Артем Довбик.
В турнирной таблице группы D Франция заняла первую строчку, набрав 18 очков. Украина с 12 очками – на второй позиции.
Третьей финишировала Финляндия с 11 очками.
У Боснии и Герцеговины – семь очков и четвертое место, а у Казахстана – три и последняя позиция в таблице.