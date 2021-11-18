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Факты / Спорт

Китайская теннисистка исчезла после того, как обвинила экс-премьера КНР в насилии

Мария Степанюк редактор ленты
Пен Шуай

Международная женская теннисная ассоциация (WTA) обеспокоена вокруг ситуации, возникшей с китайской теннисисткой Пэн Шуай.

В начале ноября спортсменка обвинила экс-премьер-министра Китая Чжана Гаоли в сексуальных домогательствах, после чего исчезла. После этого китайский государственный канал CGTN показал электронное письмо, которое якобы написала Шуай.

В нем она отказывается от всех обвинений и пишет, что находится в полной сохранности.

— Я просто отдыхаю дома, все хорошо, — говорится в письме.

По версии CGTN, письмо адресовано главе WTA Стиву Саймону, но начинается со слов: Привет всем, это Пэн Шуай. По словам Саймона, ему трудно поверить в подлинность письма, а само электронное письмо лишь усилил опасения относительно безопасности и судьбы спортсменки.

Он призвал расследовать ситуацию и предоставить Китаем “независимые и убедительные доказательства”, что у Пэн все в порядке.

В самом Китае хранят молчание по поводу ситуации с Пэн Шуай.

Обвинения в адрес чиновника компартии

Заявление Шуай стало первым случаем публичного обвинения в сексуальном насилии представителя высшего руководства коммунистической партии КНР.

Спортсменка в начале ноября в китайской соцсети Weibo опубликовала сообщение, в котором заявила, что ее принуждали к сексу с Чжаном Гаоли, занимавшим пост премьер-министра Китая в 2013-2018 годах.

Гаоли – близкий соратник главы КНР Си Цзиньпина и известный в Китае партийный деятель.

Шуай быстро удалила уведомление, но его успело прочесть огромное количество пользователей. После этого теннисистка перестала выходить на связь.

Ранее в Китае исчезали люди после критики компартии, но, как правило, это были бизнесмены. Ситуация с Пэн Шуай – первый случай среди спортсменов.

В начале этой недели первая ракетка мира Новак Джокович сказал, что надеется, что с Пэн все в порядке, добавив, что он “шокирован” ситуацией. Беспокойство выразила и японка Наоми Осака. Многие теннисисты опубликовали сообщения под гештегом #WhereIsPengShuai (Где Пэн Шуай, — Ред.).

Что известно о Пэн Шуай?

35-летняя китайская теннисистка выступает в одиночном и парном разрядах. В парном рейтинге в 2014 году она занимала первую строчку.

Шуай выиграла два титула серии Grand Slam в парном разряде — Уимблдон-2013 и Roland Garros-2014.

У Пэн есть более полумиллиона подписчиков на Weibo – китайском аналоге Twitter.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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