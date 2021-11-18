Международная женская теннисная ассоциация (WTA) обеспокоена вокруг ситуации, возникшей с китайской теннисисткой Пэн Шуай.

В начале ноября спортсменка обвинила экс-премьер-министра Китая Чжана Гаоли в сексуальных домогательствах, после чего исчезла. После этого китайский государственный канал CGTN показал электронное письмо, которое якобы написала Шуай.

Why is the cursor visible in this screenshot? Who’s taken that screenshot and when? Who sent it? #China #PengShuai #ZhangGaoli https://t.co/pUQaO4VC2H — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) November 17, 2021

В нем она отказывается от всех обвинений и пишет, что находится в полной сохранности.

— Я просто отдыхаю дома, все хорошо, — говорится в письме.

По версии CGTN, письмо адресовано главе WTA Стиву Саймону, но начинается со слов: Привет всем, это Пэн Шуай. По словам Саймона, ему трудно поверить в подлинность письма, а само электронное письмо лишь усилил опасения относительно безопасности и судьбы спортсменки.

Он призвал расследовать ситуацию и предоставить Китаем “независимые и убедительные доказательства”, что у Пэн все в порядке.

В самом Китае хранят молчание по поводу ситуации с Пэн Шуай.

Обвинения в адрес чиновника компартии

Заявление Шуай стало первым случаем публичного обвинения в сексуальном насилии представителя высшего руководства коммунистической партии КНР.

Спортсменка в начале ноября в китайской соцсети Weibo опубликовала сообщение, в котором заявила, что ее принуждали к сексу с Чжаном Гаоли, занимавшим пост премьер-министра Китая в 2013-2018 годах.

Гаоли – близкий соратник главы КНР Си Цзиньпина и известный в Китае партийный деятель.

Шуай быстро удалила уведомление, но его успело прочесть огромное количество пользователей. После этого теннисистка перестала выходить на связь.

Ранее в Китае исчезали люди после критики компартии, но, как правило, это были бизнесмены. Ситуация с Пэн Шуай – первый случай среди спортсменов.

В начале этой недели первая ракетка мира Новак Джокович сказал, что надеется, что с Пэн все в порядке, добавив, что он “шокирован” ситуацией. Беспокойство выразила и японка Наоми Осака. Многие теннисисты опубликовали сообщения под гештегом #WhereIsPengShuai (Где Пэн Шуай, — Ред.).

Что известно о Пэн Шуай?

35-летняя китайская теннисистка выступает в одиночном и парном разрядах. В парном рейтинге в 2014 году она занимала первую строчку.

Шуай выиграла два титула серии Grand Slam в парном разряде — Уимблдон-2013 и Roland Garros-2014.

У Пэн есть более полумиллиона подписчиков на Weibo – китайском аналоге Twitter.