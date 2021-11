Международная женская теннисная ассоциация (WTA) обеспокоена вокруг ситуации, возникшей с китайской теннисисткой Пэн Шуай.

В начале ноября спортсменка обвинила экс-премьер-министра Китая Чжана Гаоли в сексуальных домогательствах, после чего исчезла. После этого китайский государственный канал CGTN показал электронное письмо, которое якобы написала Шуай.

Why is the cursor visible in this screenshot? Who’s taken that screenshot and when? Who sent it? #China #PengShuai #ZhangGaoli https://t.co/pUQaO4VC2H

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) November 17, 2021