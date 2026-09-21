Страны Европейского Союза достигли предварительной договоренности о продлении индивидуальных санкций против России сроком на 36 месяцев. В то же время компромиссный вариант предусматривает исключение из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Об этом сообщает народная депутатка Украины Ольга Василевская-Смаглюк, а также об этом дипломатические источники сообщили корреспонденту Европейской правды в Брюсселе.

В ЕС согласовали снятие санкций с Усманова и Фридмана

Решение, принятое на уровне послов стран ЕС, является предварительным. Окончательное утверждение должно состояться по письменной процедуре.

Сейчас смотрят

Ранее Комитет постоянных представителей ЕС рассматривал предложение Ирландского председательства по продлению срока действия санкций за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины с нескольких месяцев сразу до 36 месяцев (то есть трех лет).

Во время обсуждения Словакия настаивала на изъятии из списка олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Исключение Усманова также поддержала Франция, ссылаясь на собственные национальные интересы.

По данным источников журналистов, в дипломатических кругах Франции объясняли такую ​​позицию намерением обменять снятие ограничений с Усманова на освобождение нескольких французских граждан, содержащихся в тюрьмах Азербайджана.

После этого возник компромиссный вариант: снятие санкций с двух олигархов в обмен на расширение срока действия санкционного режима на 36 месяцев.

Реакция Украины на снятие санкций с Усманова и Фридмана

Действующий санкционный режим ЕС формируется с 2014 года, охватывает физических и юридических лиц, причастных к подрыву суверенитета Украины (включая кремлевского диктатора Владимира Путина, российскую властную верхушку, олигархов и экс-президента-беглеца Виктора Януковича).

14 сентября ЕС уже продлевал этот режим на короткий срок в семь дней из-за позиции Словакии и Франции в отношении двух олигархов.

На возможное снятие ограничений остро отреагировали в Киеве. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что исключение Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка ЕС абсолютно неприемлемо, ведь никуда не исчезли причины, по которым против них ввели санкции.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.