Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что его правительство не согласится на строительство на территории страны мощностей для хранения нефтепродуктов, предназначенных для нужд Украины.

Об этом сообщают Nepszava и Европейская правда.

Мадяр против строительства нефтехранилища для Украины

В воскресенье Группа Нафтогаз сообщила о подписании меморандума с венгерской компанией MOL относительно создания в Венгрии мощностей для хранения нефтепродуктов. Объект планируют разместить вблизи украинско-венгерской границы.

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Необходимость такого проекта объяснили потребностью создать дополнительные мощности за пределами территории, которая находится в зоне российских обстрелов.

В понедельник этот вопрос обсудили в венгерском парламенте с участием премьер-министра Петера Мадяра.

— Петер Мадяр заявил: пока в Венгрии у власти правительство Тисы, украинского нефтехранилища в стране не будет, – цитирует издание Nepszava венгерского премьера.

Мадяр заявил, что MOL еще при правительстве Виктора Орбана начала переговоры с Нафтогазом относительно возможности хранить нефть на территории Венгрии.

По словам премьера, нынешнее правительство считает неприемлемым то, что компания вела переговоры с украинской стороной без согласования с действующим кабинетом министров.

Что известно о строительстве нефтехранилища в Венгрии

В MOL заявили, что сейчас проект находится лишь на начальной стадии подготовки, которая может длиться годами.

На этом этапе должны оценить технические, финансовые и регуляторные условия для хранения нефти в Венгрии. Из-за продолжительности дальнейшего процесса правительство пока не информировали.

В понедельник глава парламентской фракции Христианско-демократической народной партии (KDNP) Бенце Ретвари, комментируя планы, спросил у Петера Мадяра, почему о них пришлось узнавать из украинской прессы.

Ретвари заявил, что украинская сторона не хочет размещать такой объект на собственной территории из-за опасений возможных российских ударов.

По его мнению, размещение хранилища в Венгрии фактически означало бы перенос этих рисков через границу.

Он считает, что это создало бы угрозу национальной безопасности Венгрии, особенно для восточных регионов страны.

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