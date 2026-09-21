Эксгенеральный прокурор Руслан Кравченко подал заявление об увольнении из органов прокуратуры.

После отставки с должности генпрокурора он продолжал находиться в статусе прокурора Офиса генерального прокурора.

Об этом Суспільному сообщила начальница управления информационной политики и коммуникаций ОГП Марьяна Гайовская.

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Кравченко подал заявление об увольнении

По ее словам, после завершения срока командировки Руслан Кравченко не приступил к исполнению служебных обязанностей как прокурор Офиса генерального прокурора.

Заявление об увольнении Кравченко подал самостоятельно. Исполняющий обязанности руководителя ОГП Украины Антон Ковальский подписал приказ о его увольнении.

Отставка Руслана Кравченко

Напомним, 7 сентября Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности генерального прокурора. Это произошло на фоне масштабного расследования НАБУ и САП относительно “крышевания” деятельности нелегальных колл-центров.

В ночь против 14 сентября Кравченко выехал за границу на служебном автомобиле. Он сообщил, что отправился в пятидневную командировку в Париж для участия в слушаниях ПАСЕ относительно украинских детей. По его словам, поездка состоялась в соответствии с подписанным им приказом.

Однако фамилии Кравченко не было в повестке дня и списке участников слушаний под эгидой ПАСЕ.

14 сентября стало известно, что Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу.

Эксгенпрокурор обвинил НАБУ и САП в том, что во время обысков в рамках спецоперации Карфаген они завладели материалами производств против собственных сотрудников, чтобы заблокировать процессуальные решения. В НАБУ и САП эту информацию опровергли.

В тот же день Владимир Зеленский отстранил Кравченко от должности генерального прокурора и призвал парламент безотлагательно поддержать его отставку.

Верховная Рада дала согласие на увольнение Кравченко с должности генерального прокурора. После этого Зеленский подписал указ о его увольнении, который обнародовали на сайте Офиса президента.

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