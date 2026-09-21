Работа одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России Московского НПЗ, принадлежащего Газпром нефти, была остановлена после пожаров на основных установках первичной перегонки нефти, которые возникли в результате атаки украинских дронов 20 сентября.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

Работа Московского НПЗ остановлена: что известно

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье утром написал в Telegram, что во время атаки дронов на российскую столицу был поврежден промышленный объект на территории НПЗ.

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Как отмечают источники, в понедельник, 21 сентября, на обеих основных установках первичной перегонки нефти на НПЗ вспыхнули пожары после падения дронов на территорию предприятия.

На ремонт повреждений и восстановление работы завода может потребоваться несколько недель.

Мощность установки АВТ-6 на Московском НПЗ составляет 21,4 тыс. тонн в сутки, что соответствует 53% общей мощности предприятия.

Мощность комбинированной установки переработки нефти EURO+ составляет 18,8 тыс. тонн в сутки, что составляет остальные 47%.

Топливо, произведенное на Московском НПЗ, не выставляли на продажу на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с 21 сентября.

По данным источников, в 2024 году завод переработал 11,6 млн тонн сырой нефти, или около 230 тыс. баррелей в сутки.

Предприятие произвело 2,9 млн тонн бензина, 3,2 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн битума.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 20 сентября украинские дальнобойные средства поразили одно из ключевых предприятий нефтяной промышленности России и объект логистики российских войск.

По словам президента, удары были нанесены по объектам в Московском регионе.

Фото: Exilenova+

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