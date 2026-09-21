Московский НПЗ остановил переработку нефти после украинских ударов — Reuters
- Московский НПЗ остановил работу после атаки украинских дронов 20 сентября.
- На обеих основных установках первичной перегонки нефти вспыхнули пожары.
Работа одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России Московского НПЗ, принадлежащего Газпром нефти, была остановлена после пожаров на основных установках первичной перегонки нефти, которые возникли в результате атаки украинских дронов 20 сентября.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.
Работа Московского НПЗ остановлена: что известно
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье утром написал в Telegram, что во время атаки дронов на российскую столицу был поврежден промышленный объект на территории НПЗ.
Как отмечают источники, в понедельник, 21 сентября, на обеих основных установках первичной перегонки нефти на НПЗ вспыхнули пожары после падения дронов на территорию предприятия.
На ремонт повреждений и восстановление работы завода может потребоваться несколько недель.
Мощность установки АВТ-6 на Московском НПЗ составляет 21,4 тыс. тонн в сутки, что соответствует 53% общей мощности предприятия.
Мощность комбинированной установки переработки нефти EURO+ составляет 18,8 тыс. тонн в сутки, что составляет остальные 47%.
Топливо, произведенное на Московском НПЗ, не выставляли на продажу на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с 21 сентября.
По данным источников, в 2024 году завод переработал 11,6 млн тонн сырой нефти, или около 230 тыс. баррелей в сутки.
Предприятие произвело 2,9 млн тонн бензина, 3,2 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн битума.
Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 20 сентября украинские дальнобойные средства поразили одно из ключевых предприятий нефтяной промышленности России и объект логистики российских войск.
По словам президента, удары были нанесены по объектам в Московском регионе.
Фото: Exilenova+