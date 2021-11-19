18 ноября исландский Брейдаблик сыграл с харьковским Жилстроем-1 в четвертом туре группового этапа женской Лиги чемпионов.

Матч состоялся в Коупавогюр на стадионе Коупавогюрвеллюр и завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.

В первом тайме счет открыла Юлия Шевчук. Гол в ворота соперниц она забила на 42-й минуте после передачи Ольги Овдийчук.

Во втором тайме последняя и сама стала автором гола. Футболистка харьковской команды удвоила счет на 74-й минуте.

Таким образом харьковский Жилстрой-1 одержал первую победу в этой Лиге чемпионов и имеет в своем активе четыре очка.

Следующий матч харьковчанки проведут 8 декабря на стадионе Металлист. Их соперниками станет ПСЖ.

Чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, украинской команде необходимо во что бы то ни стало победить в этом матче.

Фото: Жилстрой-1