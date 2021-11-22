Мужская сборная Украины по шахматам выиграла чемпионат Европы, который прошел в словенском Чатеже. Наша команда опередила сборную Франции по дополнительным показателям.

Украинцы без поражения набрали 14 очков, столько же очков у сборной Франции. В активе Польши и Испании – по 13 очков.

На командном чемпионате Европы сборную Украины представляли Антон Коробов, Андрей Волокитин, Кирилл Шевченко, Юрий Козубов и Владимир Онищук. Капитан команды – Александр Сулипа, второй тренер – Мартин Кравцев.

Решающим оказался седьмой тур чемпионата, где сборная Украины встречалась с рейтинговым фаворитом — командой России. Украинцы выиграли со счетом 2,5:1,5.

На следующий день сборная Украины сыграла вничью со сборной Азербайджана – 2:2. В девятом туре украинцы обыграли армянских шахматистов – 3:1.

Немножко не дотянули до третьей строчки украинские шахматистки. Наши девушки набрали 12 очков, как и команда Азербайджана, занявшая третье место. На первых двух строчках расположились команды России и Грузии.

В составе украинской команды выступали Анна Музычук, Анна Ушенина, Юлия Осьмак, Наталья Букса, Инна Гапоненко, Наталья Жукова, капитан – Михаил Бродский.

Фото: European Team Chess Championship 2021

Источник: European Team Chess Championship 2021