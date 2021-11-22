Чоловіча збірна України з шахів виграла чемпіонат Європи, що відбувався у словенському Чатежі. Наша команда випередила збірну Франції за додатковими показниками.

Українці без жодної поразки набрали 14 очок, стільки ж очок у збірної Франції. В активі Польщі та Іспанії – по 13 очок.

На командному чемпіонаті Європи збірну України представляли Антон Коробов, Андрій Волокитін, Кирило Шевченко, Юрій Козубов та Володимир Онищук. Капітан команди – Олександр Сулипа, другий тренер – Мартін Кравцев.

Вирішальним став сьомий тур чемпіонату, де збірна України зустрічалася із рейтинговим фаворитом – командою Росії. Українці виграли з рахунком 2,5:1,5.

Наступного дня збірна України зіграла внічию зі збірною Азербайджану – 2:2. У дев’ятому турі українці переграли вірменських шахістів – 3:1.

Трохи не дотягнули до третьої сходинки українські шахістки. Наші дівчата набрали 12 очок, як і команда Азербайджану, яка посіла третє місце. На перших двох сходинках розташувалися команди Росії та Грузії.

У складі української команди виступали Анна Музичук, Анна Ушеніна, Юлія Осьмак, Наталія Букса, Інна Гапоненко, Наталя Жукова, капітан – Михайло Бродський.

Фото: European Team Chess Championship 2021

Джерело: European Team Chess Championship 2021