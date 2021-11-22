21 ноября 2021 года завершилось голосование Топ-100 спортсменов Украины на Фактах ICTV и редакция тщательно проверила и подсчитала все голоса.

Победителя проекта Топ-100 спортсменов Украины выбирали пользователи сайта путем голосования на сайте через авторизацию.

В общей сложности страницу посетили более 25 тыс. раз, а проголосовали — более 5 тыс. раз.

Рейтинг собрал 2 514 голоса. Наибольшее количество голосов и победу в рейтинге одержала борец Александра Хоменец, которая стала бронзовым призером чемпионата мира в норвежском Осло в весовой категории до 55 кг и завоевала золото чемпионата Европы-2021 по борьбе среди юниоров. За Александру пользователи отдали 321 голос.

Вторую строчку рейтинга Марина Литовченко. За чемпионку летних Паралимпийских игр-2020 по настольному теннису отдали свои голоса 269 пользователей.

Тройку замкнул бронзовая призер Олимпийских игр-2020 в Токио по борьбе Ирина Коляденко — у нее 152 голоса.

На четвертом месте — чемпион мира по спортивному скалолазанию Даниил Болдырев.

Пятое место досталось чемпионке Паралимпиады-2020 по паверлифтингу Марьяне Шевчук.

В десятку рейтинга вошли также: чемпионка Паралимпиады-2020 в толкании ядра Мария Помазан, чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBO, IBO та WBA Super Александр Усик, олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк, серебряная призерка ОИ-2020 по каратэ Анжелика Терлюга и экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

22 ноября на Фактах ICTV стартовало голосование за Топ-100 знаковых деятелей культуры. Оно продлится до 19 декабря 2021 года.