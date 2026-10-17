Взрывы в Харькове 17 октября: россияне ударили баллистикой, есть пострадавшие
Мощные взрывы в Харькове прогремели вечером 17 октября. Россияне нанесли баллистический удар по границе Слободского и Основянского районов, есть пострадавшие.
Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове 17 октября: какие последствия
— Попадание вражеской баллистики по Слободскому району. Последствия уточняем, — написал Терехов.
Глава ОВА добавил, что в результате атаки пострадали двое мужчин 66 и 42 лет. Они получили ранения в Слободском районе и были госпитализированы.
Игорь Терехов уточнил, что удар баллистикой пришелся по границе двух районов — Слободского и Основянского. На данный момент известно о трех раненых. По информации Синегубова, 26-летняя женщина пострадала в Основянском районе.
Позже стало известно о четвертой пострадавшей: 25-летняя девушка обратилась за помощью к врачам. У нее диагностировали острую реакцию на стресс.
Напомним, вчера вечером российские военные атаковали Харьков дронами. Были зафиксированы попадания в Слободском и Немышлянском районах города. Пострадали пять человек.
Утром 16 октября были попадания в Шевченковском, Индустриальном и Основянском районах города.
В результате утренней атаки на Харьков погибли два человека, 19 пострадали. Десять человек были госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 697-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.