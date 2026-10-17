Блюда из арбуза и 5 минут на битве черных: кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 9 выпуске
В субботу, 17 октября, на телеканале СТБ вышел 9 выпуск проекта МастерШеф. Профессионалы 5.
На девятой неделе участники кормили тех, кто обычно остается за кадрами, осваивали безотходную кулинарию с сезонными продуктами и проходили экстремальную битву черных фартуков на скорость.
Кто поразил судей, а кто покинул проект МастерШеф. Профессионалы 5 в 9 выпуске от 17.10.2026 – читайте дальше.
МастерШеф. Профессионалы 5: как прошел 9 выпуск
В первом испытании недели повара готовили для особых гостей съемочной группы проекта МастерШеф.
— Сегодня вы будете кормить очень уважаемых гостей! И скажу откровенно, если бы не они, вас бы не было на этой кухне, – обратилась к участникам судья Ольга Мартыновская.
Впервые в истории проекта капитанов выбирали сами члены закулисной команды путем голосования. Начальниками команд стали Лоана (команда синих) и Макс (команда красных).
Задача заключалась в создании кукинг-боксов — заготовок с набором ингредиентов и инструкциями, которые съемочная группа должна была самостоятельно доготавливать в условиях ограниченного времени с помощью микроволновок и кипятка.
По результатам тайного голосования со счетом 29:7 победила команда красных. Капитан Макс завоевал шеф-нож, а команда синих отправила на битву черных Глеба и Жору.
Второе испытание требовало от профессионалов высочайшего уровня мастерства безотходного использования одного продукта. Через 1,5 часа участники должны были создать блюдо, привлекая мякоть, кожуру и косточки арбуза.
Лучше всего с безотходным экспериментом справилась Ирина. Наименее всего удачные блюда презентовали Андрюха и Дмитрий, которые и приобщились к обладателям черных фартуков.
В решающем конкурсе за право остаться на проекте соревновались четверо поваров: Глеб, Жора, Андрюха и Дмитрий. Их ждало испытание, разбитое на три этапа с жесткими временными лимитами:
1 раунд (15 минут, обязательный ингредиент – яйца): победителем стал Глеб, первым вернувший себе белый фартук и поднявшийся на балкон.
2 раунд (10 минут, обязательный ингредиент – спаржа от Алекса Якутова): лучшее блюдо подготовил Жора, спасший себя от вылета.
3 раунда (5 минут, обязательный ингредиент — зеленый манго): в финальном поединке встретились Дмитрий и Андрюха. Дмитрий сделал азиатский салат, а Андрюха приготовил тартар.
Кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 9 выпуске
После решающей дегустации 5-минутных блюд судьи предпочли азиатский салат Дмитрия.
По решению судейского коллегиума, в 9 выпуске от 17.10.2026 проект МастерШеф. Профессионалы 5 покинул Андрюха Гусар.
Андрей — 23-летний шеф-повар из Староконстантинова, когда-то серьезно мечтавший о боксе, однако в 20 лет осознал, что его настоящим призванием является кулинария как способ дарить людям заботу и незабываемые впечатления через еду.
В свободное от работы время парень продолжает заниматься боксом и играет в компьютерные игры, а на проект МастерШеф. Профессионалы 5 пришел с целью испытать свои силы в самых сложных кулинарных задачах, получить ценный опыт и проверить собственный потенциал.