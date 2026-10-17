В субботу, 17 октября, на телеканале СТБ вышел 9 выпуск проекта МастерШеф. Профессионалы 5.

На девятой неделе участники кормили тех, кто обычно остается за кадрами, осваивали безотходную кулинарию с сезонными продуктами и проходили экстремальную битву черных фартуков на скорость.

Кто поразил судей, а кто покинул проект МастерШеф. Профессионалы 5 в 9 выпуске от 17.10.2026 – читайте дальше.

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МастерШеф. Профессионалы 5: как прошел 9 выпуск

В первом испытании недели повара готовили для особых гостей съемочной группы проекта МастерШеф.

— Сегодня вы будете кормить очень уважаемых гостей! И скажу откровенно, если бы не они, вас бы не было на этой кухне, – обратилась к участникам судья Ольга Мартыновская.

Впервые в истории проекта капитанов выбирали сами члены закулисной команды путем голосования. Начальниками команд стали Лоана (команда синих) и Макс (команда красных).

Задача заключалась в создании кукинг-боксов — заготовок с набором ингредиентов и инструкциями, которые съемочная группа должна была самостоятельно доготавливать в условиях ограниченного времени с помощью микроволновок и кипятка.

По результатам тайного голосования со счетом 29:7 победила команда красных. Капитан Макс завоевал шеф-нож, а команда синих отправила на битву черных Глеба и Жору.

Второе испытание требовало от профессионалов высочайшего уровня мастерства безотходного использования одного продукта. Через 1,5 часа участники должны были создать блюдо, привлекая мякоть, кожуру и косточки арбуза.

Лучше всего с безотходным экспериментом справилась Ирина. Наименее всего удачные блюда презентовали Андрюха и Дмитрий, которые и приобщились к обладателям черных фартуков.

В решающем конкурсе за право остаться на проекте соревновались четверо поваров: Глеб, Жора, Андрюха и Дмитрий. Их ждало испытание, разбитое на три этапа с жесткими временными лимитами:

1 раунд (15 минут, обязательный ингредиент – яйца): победителем стал Глеб, первым вернувший себе белый фартук и поднявшийся на балкон.

2 раунд (10 минут, обязательный ингредиент – спаржа от Алекса Якутова): лучшее блюдо подготовил Жора, спасший себя от вылета.

3 раунда (5 минут, обязательный ингредиент — зеленый манго): в финальном поединке встретились Дмитрий и Андрюха. Дмитрий сделал азиатский салат, а Андрюха приготовил тартар.

Кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 9 выпуске

После решающей дегустации 5-минутных блюд судьи предпочли азиатский салат Дмитрия.

По решению судейского коллегиума, в 9 выпуске от 17.10.2026 проект МастерШеф. Профессионалы 5 покинул Андрюха Гусар.

Андрей — 23-летний шеф-повар из Староконстантинова, когда-то серьезно мечтавший о боксе, однако в 20 лет осознал, что его настоящим призванием является кулинария как способ дарить людям заботу и незабываемые впечатления через еду.

В свободное от работы время парень продолжает заниматься боксом и играет в компьютерные игры, а на проект МастерШеф. Профессионалы 5 пришел с целью испытать свои силы в самых сложных кулинарных задачах, получить ценный опыт и проверить собственный потенциал.

Источник : СТБ

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