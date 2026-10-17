В приложении Воздушная тревога появилась карта ориентировочного движения российских ракет и ударных беспилотников. Она позволяет увидеть направление перемещения воздушных целей врага.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Карта движения дронов и ракет в приложении Воздушная тревога

Обновление разработали в рамках совместного проекта Министерства цифровой трансформации, Министерства обороны, Воздушных сил ВСУ и украинских IT-компаний.

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— Во время воздушных атак каждая минута имеет значение для безопасности людей. Поэтому важно, чтобы люди имели быстрый доступ к проверенной военными информации, не тратя время на поиск сообщений в непроверенных источниках, – говорится в сообщении.

Карта не показывает точное расположение воздушных целей в реальном времени. Вместо этого она отображает приблизительное направление их движения.

В Министерстве обороны объяснили, что на карте можно увидеть движение крылатых ракет, Бандеролей и Шахедов.

Пользователям доступны дополнительные настройки: увеличение масштаба, отображение сетки размером 10×10 километров и включение тепловой карты, которая помогает лучше определить направление перемещения воздушных целей.

Минобороны обеспечило передачу данных от Воздушных сил ВСУ в приложение Воздушная тревога.

Информация от военных поступает по защищенным каналам связи. Приложение получает только тип угрозы и географическую зону, в которой ее обнаружили.

Перед передачей данные проходят предварительную обработку в целях безопасности, которая исключает наличие чувствительной информации.

Карта отображает общую ситуацию с воздушными угрозами, но не содержит точных координат и не позволяет отслеживать цели в реальном времени. Информация может поступать с задержкой.

На карте представлены не все воздушные угрозы. Она не отображает баллистические ракеты и цели, скорость которых превышает 2000 км/ч.

Фото: скриншот Карта воздушных тривог

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