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Факты / Спорт

Китайская теннисистка Пэн Шуай вышла на связь после исчезновения

Мария Степанюк редактор ленты
Пен Шуай

Китайская теннисистка Пэн Шуай впервые вышла на связь после исчезновения из публичного пространства в начале ноября.

Спортсменка пообщалась по видеосвязи с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. К их разговору присоединились глава комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо.

Пресс-служба МОК отмечает, что разговор длился 30 минут. Сначала Пэн поблагодарила МОК за заботу о ее благополучии.

Она объяснила, что находится в безопасности и с ней все хорошо, она живет в своем доме в Пекине, но хотела бы, чтобы ее личную жизнь уважали. Она сказала, что именно сейчас она предпочитает проводить время с друзьями и семьей. Тем не менее, она будет продолжать заниматься теннисом.

— Я с облегчением увидела, что у Пэн Шуай все хорошо, что было нашей главной заботой. Она казалась расслабленной. Я предложила ей нашу поддержку и оставаться на связи в любое удобное для нее время, – сказала Эмма Терхо.

В конце разговора президент МОК Бах пригласил Пэн Шуай на ужин, когда он прибудет в Пекин в январе 2022 года, что она с радостью приняла.

Исчезновение Пэн Шуай

В начале ноября Пэн Шуай в социальной сети Weibo обвинила экс-премьера КНР Чжана Гаоли в принуждении к сексу. Спортсменка удалила быстро этот пост, но с тех пор она не выходила на связь.

17 ноября государственный канал опубликовал письмо от якобы Пэн Шуай, в котором она опровергла свои слова о харасменте. Это письмо вызвало еще большее беспокойство относительно безопасности теннисистки.

Источник: МОК

Фото: Depositphotos

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