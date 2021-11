Исчезновение Пэн Шуай

Китайская теннисистка Пэн Шуай впервые вышла на связь после исчезновения из публичного пространства в начале ноября.

Спортсменка пообщалась по видеосвязи с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. К их разговору присоединились глава комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо.

Today, IOC President Thomas Bach, the Chair of the IOC Athletes’ Commission, Emma Terho @ELaaksonen3, and IOC Member in China Li Lingwei held a video call with three-time Olympian Peng Shuai from China. cc/ @Athlete365 https://t.co/8at0ZMrozS

