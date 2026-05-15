Проект Повернення, основанный Виктором и Еленой Пинчуками, провел II ежегодную международную научно-практическую конференцию “Повернення. Эко-система заботы о ментальном здоровье”.

Она была посвящена поддержке военных, ветеранов и членов их семей.

Конференция сети Повернення

Мероприятие собрало более 200 участников: украинских и международных экспертов, руководителей здравоохранительных учреждений, психиатров, психологов, психотерапевтов, представителей профессиональных сообществ и организаций, в том числе из США, Ирландии, Израиля.

Участие также приняли действующие военные, ветераны, их семьи, а также представители украинской власти — Офиса президента Украины, Министерства здравоохранения, Министерства по делам ветеранов, Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел, Министерства социальной политики и Национальной службы здоровья Украины.

Открывая конференцию, бизнесмен и филантроп, основатель проекта Повернення Виктор Пинчук, говорил о роли проекта в будущей эко-системе ментального здоровья Украины:

— Эко-система ментального здоровья в Украине сегодня развивается на разных уровнях. По инициативе первой леди Елены Зеленской государство начало формировать эту систему и последовательно двигается в этом направлении.

Проект Повернення, по моему мнению, является одним из элементов этой будущей эко-системы — и, возможно, одним из самых мощных и ощутимых уже сейчас. Это современные центры ментального здоровья и психологического обновления, которые создаются на уровне лучших мировых примеров и стандартов. Для этого мы изучали ведущий международный опыт и адаптируем его к украинскому контексту.

В рамках блока открытия со специальным обращением выступила Елена Зеленская — первая леди Украины, инициатор Всеукраинской программы ментального здоровья “Ты как?”.

— Эта частная инициатива как пазл, идеально усилила и дополнила государственную Всеукраинскую программу ментального здоровья, в рамках которой делаем все, чтобы приблизить психологическую помощь к каждому украинцу: создаем центры жизнестойкости, учим психологической помощи всех, кто работает с людьми. Повернення органично вписалось в маршруты поддержки, в Дни сообщества, в путеводители ментального здоровья и вообще во всю систему восстановления, которую строит Украина. Знаю по опыту, потому что уже побывала в нескольких ячейках, в частности в Хмельницком, в Днепре. Увидела, как эта синергия действует, как регионы и учреждения гордятся, что имеют такое сотрудничество, — отметила Елена Зеленская.

Во время открытия мероприятия к участникам обратились министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук, глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак, заместитель министерства по делам ветеранов Украины Руслан Приходько, руководитель проекта Повернення Светлана Гриценко.

Выступающие говорили о ментальном здоровье как части устойчивости общества и важном условии восстановления страны во время войны.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук отметила роль специалистов ментального здоровья в сохранении устойчивости общества:

— Именно специалисты, которые работают в сфере ментального здоровья, помогают военным, ветеранам, их семьям и гражданским украинцам восстанавливать внутренние силы, веру в себя, будущее и жизнь. И это не просто помощь – это вопрос духовной стойкости нации. Ибо в войне побеждает та нация, которая способна выстоять ментально.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко поблагодарил специалистов, которые ежедневно работают с военными, ветеранами и их семьями:

— Не забывайте поддерживать друг друга, благодарить друг друга. Ибо вы – опора. Чтобы те, кто сегодня защищает нас на передовой, вернувшись, могли получить плечо поддержки. Хотел бы поблагодарить всех, кто создавал центры ментального здоровья, кто пришел в них работать, кто понял необходимость помочь государству выстроить стандарты, на которые сегодня равняются, — подчеркнул Виктор Ляшко.

Руслан Приходько отметил важность целостной эко-системы заботы о ветеранах, военнослужащих и их семьях:

— Сегодня мы говорим не просто об отдельных инициативах или проектах – мы говорим о формировании в Украине целостной эко-системы заботы о ветеранах, военнослужащих и их семьях.

И в этом контексте очень важно, что такие инициативы, как проект Повернення, уже демонстрируют, как может выглядеть современная, доступная и эффективная система поддержки ментального здоровья наших защитников и защитниц.

Заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины Инна Солодкая, акцентировала на важности партнерства между центрами ментального здоровья и Центрами жизнестойкости:

— Ни одна система ментального здоровья не работает эффективно, если человек после сложного опыта остается один на один со своими проблемами. Именно поэтому мы реализуем флагманский проект, разработанный совместно с Координационным центром по психическому здоровью, который является составной частью Всеукраинской программы ментального здоровья Ти як? и предполагает создание Центров жизнестойкости как пространства ежедневной поддержки в общинах.

Сегодня это уже 286 центров по всей стране, где люди могут получить первую психологическую помощь, социальное сопровождение, поддержку специалистов и сообщества. Очень важно, чтобы центры ментального здоровья и Центры жизнестойкости работали как партнеры.

Руководитель Всеукраинской программы ментального здоровья Ти як? Оксана Збитнева говорила о ментальном здоровье как вопросе ежедневной устойчивости украинцев и восстановлении человеческого капитала страны:

– Война подсветила значимость ментального здоровья в Украине на очень высоком уровне. Мы живем жизнь, рождаем детей в тех условиях, которые сложно назвать человеческими. Мы учимся жить с этими опытами. И ментальное здоровье для украинцев — это поиск собственных точек опоры.

Хроническое истощение и стресс проявляются в повседневной жизни понижением концентрации и внимания. Это влияет на то, как мы работаем, как выполняем сложные и простые задачи, как ведем себя за рулем и справляемся с другими ежедневными делами. Тотальное “отсутствие сна”, которое устроил нам враг, сказывается и на физическом, и на ментальном уровнях. Потому мы всей страной будем учиться справляться с тем, что с нами происходит. И это о ментальном здоровье сегодня и намного лет вперед. Речь идет о восстановлении самого ценного, что есть в нашей стране — человеческого капитала.

Отдельно во время конференции отмечали роль государственной политики и партнерства различных секторов в развитии устойчивой системы поддержки психического здоровья.

Государственная секретарь министерства внутренних дел Украины Инна Ящук подчеркнула, что в условиях войны забота о ментальном здоровье является частью защиты государства:

— Ментальное здоровье – это о способности общества жить, доверять, соединяться и побеждать. Это очень важно в период полномасштабного вторжения. В центре государственной политики сейчас, как никогда, человек и его достоинство должны быть центральной историей.

Это не о реагировании на кризис, а о создании среды, где человек чувствует себя защищенным и в безопасности. Сегодня защищать наше государство значит также беречь внутреннюю силу людей, — отметила государственная секретарь Министерства внутренних дел Украины Инна Ящук.

Название конференции отражает подход, который Повернення развивает внутри всеукраинской сети центров ментального здоровья. Руководитель проекта Повернення Светлана Гриценко отметила важность системной и последовательной поддержки:

— Название конференции Экосистема заботы о ментальном здоровье отражает подход, который мы развиваем в рамках проекта Повернення. Ведь ментальное восстановление не начинается и не завершается одним обращением за помощью.

Оно требует системности: доступных центров, подготовленных специалистов, современных знаний, поддержки близких и общества, которое учится говорить о ментальном здоровье без стигмы и осуждения. Забота должна быть не случайной, а последовательной – такой, на которую человек может опираться в самые сложные моменты.

Клиническая составляющая конференции охватила ключевые последствия войны для психического здоровья защитников и семей. Специалисты говорили о психической травме и мозге, пост-стрессовом нейрокогнитивном дефиците, нейроанатомии психической травмы, ПТСР, черепно-мозговых травмах, боевом стрессе и комплексной травме в результате плена.

Отдельные секции были посвящены практическим подходам к помощи: ранним интервенциям, первой психологической помощи, работе с расстройствами зависимости, мультидисциплинарному подходу к ПТСР, соматическим проявлениям травмы, сердечно-сосудистым рискам, сексуальной реабилитации и поддержке семей военных, павших и исчезли.

О важности доступа к помощи без стигматизации говорили и ветераны, которые приняли участие в конференции:

— Тема ментального здоровья важна для всех украинцев, потому что все мы, к сожалению, травмированы в результате большой войны. В Украине сейчас очень много, по сути, построенной инфраструктуры для ментального здоровья.

Главное, чтобы ветераны знали об этой возможности, пользовались ею, потому что есть очень много и реабилитационных центров, и общественных организаций, которые оказывают психологическую помощь без стигматизации, анонимно, и это очень важно, — отметил ветеран Дмитрий Казацкий.

Глава Национальной службы здоровья Украины отметила необходимость объединения усилий государства, профессионального сообщества, международных партнеров и гражданского общества:

— В 2026 году по Программе медицинских гарантий – направление Психиатрическая помощь – заключено 382 договора с теми, кто предоставляет медицинские услуги на общую сумму 5 млрд 849 млн грн.

Из них: 5 млрд 149,5 млн грн направлено на стационарную психиатрическую помощь взрослым и детям; 551,1 млн грн — на развитие центров ментального здоровья и мобильных мультидисциплинарных команд; 148,4 млн грн — на лечение зависимостей с применением заместительной терапии.

Украинская ассоциация футбола представила кейс проекта Лига сильных – ампфутбол – как инструмент поддержки ментального состояния ветеранов, адаптации и возвращения к активной жизни.

Специальной гостьей конференции стала Тина Кароль, которая через призму собственного опыта обратила внимание на важность взращивания стойкости, внутренней опоры и поддержки тех, кто ежедневно помогает другим проходить путь восстановления.

– Сильные не те, кто не падает. Сильные – те, кто научился поднимать себя.

О важности развития эко-системы заботы о ментальном здоровье – не только через открытие центров, но и через обучение, общие стандарты, профессиональный обмен и постоянные маршруты помощи – говорил заведующий центром Повернення в Одессе Никита Архипов.

– Такие меры – это не только о новых знаниях. Это об обмене опытом, общих подходах и формировании сообщества, которое работает по единым стандартам.

Именно так развивается эко-система заботы: через центры в разных регионах, подготовленных специалистов, устойчевые маршруты помощи и возможность для человека получить качественную поддержку независимо от того, в каком городе он находится. В этом и состоит суть проекта Повернення — создавать не отдельные точки помощи, а сеть, которая работает системно и последовательно.

Напомним, что Повернення — всеукраинская сеть центров ментального здоровья, которую Виктор и Елена Пинчуки основали для поддержки защитников и защитниц Украины, ветеранов и членов их семей, подвергшихся психологическим последствиям войны, вызванной российской агрессией.

На сегодня 15 центров сети работают в Виннице, Днепре, Житомире, Ивано-Франковске, Киеве, Кропивницком, Луцке, Одессе, Полтаве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Черкассах и Чернигове. В них профессиональную безвозмездную поддержку уже получают более 20 тысяч военных, ветеранов и членов их семей.

Фото: Пресс-служба проекта Повернення

