Суд в Версале приговорил форварда мадридского Реала и сборной Франции Карима Бензема к одному году лишения свободы условно и штрафу в размере $75 тыс.

33-летний футболист признан виновным в попытке шантажа бывшего партнера по сборной и хавбека греческого Олимпиакоса Матье Вальбуэна.

Бензема не присутствовал во время судебного заседания из-за подготовки к матчу за галактикос.

— Апелляция необходима, потому что Бензема нечего стесняться, он будет оправдан, — сказал адвокат футболиста Реала в комментарии BFMTV.

Прокурор по этому делу, открытый еще в 2015 году, пригласил для Карима пригласил десятимесячный условный срок. Кроме Бензема, по делу проходили еще четыре человека, для них прокуратура приглашала реальные сроки.

Шантаж Вальбуэна

Карим Бензема и четверо его сообщников обвиняются в том, что просили у Матье Вальбуэна деньги за видеозапись интимного содержания с его участием. Непосредственное участие форварда было доказано после анализа записи телефонного разговора.

Следствие считает, что Бензема в 2015 году действовал как сообщник. На допросах он признался, что играл роль посредника, но ничего не знал о €150 тыс., которые хотели получить преступники.

Несмотря на то, что Вальбуэн был пострадавшим в этом деле, главный тренер Ле Блю Дидье Дешам решил не вызывать обоих футболистов в национальную команду, чтобы не разрушать атмосферу. Однако Дешам пересмотрел свое решение в отношении Бензема и включил его в заявку на Евро-2020.

Источник: BFMTV, L’Equipe