Shahed, Гербера и Италмас: РФ запустила по Украине 255 дронов
Во время ночной атаки на Украину 31 июля российские войска задействовали ударные беспилотники разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 31 июля: что известно
В ночь на 31 июля, начиная с 18:00 30 июля, российские войска атаковали Украину 255 ударными дронами типа Shahed, в том числе реактивными, а также дронами Гербера, Италмас и имитаторами типа Пародия.
Запуски осуществлялись из районов Орла и Курска в России, а также из временно оккупированных Донецка и Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили или вывели из строя 195 вражеских дронов разных типов.
Воздушные цели уничтожали на Севере, Юге и Востоке Украины.
При этом зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА в 14 местах.
Еще в четырех местах зафиксировали падение обломков сбитых дронов.
По состоянию на утро атака продолжалась. В воздушном пространстве Украины оставались вражеские БпЛА.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 619-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.