Во время ночной атаки на Украину 31 июля российские войска задействовали ударные беспилотники разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 31 июля: что известно

В ночь на 31 июля, начиная с 18:00 30 июля, российские войска атаковали Украину 255 ударными дронами типа Shahed, в том числе реактивными, а также дронами Гербера, Италмас и имитаторами типа Пародия.

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Запуски осуществлялись из районов Орла и Курска в России, а также из временно оккупированных Донецка и Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили или вывели из строя 195 вражеских дронов разных типов.

Воздушные цели уничтожали на Севере, Юге и Востоке Украины.

При этом зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА в 14 местах.

Еще в четырех местах зафиксировали падение обломков сбитых дронов.

По состоянию на утро атака продолжалась. В воздушном пространстве Украины оставались вражеские БпЛА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 619-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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