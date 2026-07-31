Премьер-министр Сергей Корецкий поручил проверить все укрытия гражданской защиты, чтобы выяснить, в надлежащем ли они состоянии и могут ли люди беспрепятственно ими пользоваться в случае угрозы.

Об этом премьер сообщил в Telegram.

Проверка всех укрытий в Украине после массированной атаки РФ 30 июля: что известно

По словам Корецкого, проверки проведут профильные министерства, государственные службы, областные военные администрации, в частности Киевская городская военная администрация, а также органы местного самоуправления.

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Он отметил, что все ответственные чиновники уже получили соответствующие поручения.

Премьер подчеркнул, что у людей должна быть возможность добраться до укрытия не только после сигнала воздушной тревоги, но и тогда, когда уже есть информация об угрозе.

— Доступ к укрытиям должен быть и тогда, когда уже известно, что опасность есть, но тревога еще не объявлена. В условиях постоянной угрозы баллистических ракет областные власти и городские администрации должны действовать более оперативно и исходя из реальной необходимости защиты людей, — отметил Корецкий.

Он также подчеркнул, что на пятом году полномасштабной войны украинцы не должны сталкиваться с проблемами, когда во время опасности не могут добраться до укрытия.

— Это недопустимо. У людей всегда должна быть возможность заранее и беспрепятственно добраться до укрытий, особенно когда есть угроза ракетного обстрела. И это личная ответственность каждого чиновника, — подчеркнул премьер.

Напомним, что после массированной российской атаки 30 июля в соцсетях распространились сообщения о том, что якобы людей не пускали на отдельные станции киевского метро во время воздушной тревоги.

В КП Киевский метрополитен опровергли эту информацию. Там заявили, что все 46 подземных станций работали как укрытия, а в ту ночь ими воспользовались более 56 тыс. человек.

Фото: Сергей Корецкий

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